El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El joven golpea la puerta en una casa de El Llugarín. E. C.
Okupaciones de viviendas

Vecinos de El Entrego impiden una okupación en El Llugarín

Tras observar la presencia de un joven, que estaba golpeando la puerta, lo grabaron en vídeo y llamaron a la Policía Nacional

Marta Varela

Marta Varela

El Entrego

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:19

Comenta

Preocupación en San Martín del Rey Aurelio por las ocupaciones de viviendas. Los entreguinos evitaron este martes la ocupación de una vivienda en la ... zona de rural del El Llugarín a escasos metros de la barriada de El Coto, donde sí hubo okupación pero tras la movilización de los vecinos se produjo un desalojo. Ocurría en la mañana del pasado martes. Algunos vecinos observaron desde sus ventanas cómo un joven comenzaba a dar patadas a la puerta de una vivienda. Rápidamente grabaron la escena y llamaron la Policía Local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  4. 4 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  5. 5 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  6. 6 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  7. 7

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  8. 8 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  9. 9 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón
  10. 10 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vecinos de El Entrego impiden una okupación en El Llugarín

Vecinos de El Entrego impiden una okupación en El Llugarín