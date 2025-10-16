Vecinos de El Entrego impiden una okupación en El Llugarín

Preocupación en San Martín del Rey Aurelio por las ocupaciones de viviendas. Los entreguinos evitaron este martes la ocupación de una vivienda en la ... zona de rural del El Llugarín a escasos metros de la barriada de El Coto, donde sí hubo okupación pero tras la movilización de los vecinos se produjo un desalojo. Ocurría en la mañana del pasado martes. Algunos vecinos observaron desde sus ventanas cómo un joven comenzaba a dar patadas a la puerta de una vivienda. Rápidamente grabaron la escena y llamaron la Policía Local.

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad, con la llegada de dos patrullas de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Local, impidió que se hiciese efectiva la ocupación de la casa. Además, a su llegada, se encontraron en la misma al joven que había sido grabado dando patadas, de espaldas, mientras vigilaba que no pasase nadie por el camino, a la puerta. Tras identificarlo procedieron a su detención. Y vieron que había estado domiciliado en Avilés y Gijón, donde cuenta con antecedentes policiales. También se puso en conocimiento de los propietarios lo que estaba ocurriendo, por lo que acudieron hasta la casa. Allí, tras comprobar los daños y hablar con los agentes de la autoridad, acudieron a poner la preceptiva denuncia. La acompañaron de los vídeos que grabaron los vecinos donde se aprecia con claridad cómo el joven se coloca de espaldas y da varios golpes a la puerta y después se sienta en la escaleras de la propia vivienda.

La casa, que intentaron okupar pertenece a dos hermanas de la localidad. Se trata de una herencia familiar, que en la actualidad han puesto a la venta y que presenta un buen estado general.

Preocupación

Este suceso ocurría horas antes de que los vecinos de El Coto comenzasen a movilizarse por la okupación de un piso en dicha barriada por tres individuos. En ese momento, algunos vecinos ya advertían que se habían producido otros intentos de okupación y mostraban su preocupación porque hubiese más sucesos de se tipo. Al tiempo, que otros confirmaban que habían entrado en algunas cocheras, carboneras y trasteros de esta misma localidad, siendo sorprendidos en algunos de ellos por los propietarios. La preocupación en la zona es alta.