Zanjado el conflicto del cementerio de El Entrego: el Ayuntamiento pagará los 74.000 euros de la cesión

La jubilación del propietario del cementerio San Andrés de El Entrego mantiene desde hace años en vilo a los propietarios de los cerca de tres ... mil enterramientos que se ubican en el camposanto. El conflicto del cementerio, de titularidad privada, queda ahora resuelto tras la resolución judicial que falla la obligación del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio de abonar la cantidad acordada con la empresa La Solana por la cesión el año pasado por valor de 74.284 euros.

En concreto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que estima el recurso presentado por la mercantil La Solana, propietaria del cementerio, frente al Ayuntamiento, obligando a la Administración local a abonar la cantidad de 74.284,70 euros derivados de la ocupación del cementerio de San Andrés en El Entrego, así como a continuar con el procedimiento de expropiación hasta su conclusión.

El fallo judicial recuerda que el Ayuntamiento había tomado posesión del cementerio el 5 de abril de 2024 y aprobado la modificación presupuestaria necesaria para abonar la cuantía, si bien reparos legales ajenos a la voluntad del propio Consistorio impidieron formalizar el pago. La sentencia viene a avalar «el compromiso y la voluntad que este equipo de gobierno había adquirido en su día con la empresa para hacerse con el cementerio, como se demostró con la aprobación en pleno por unanimidad de los fondos necesarios para su adquisición», recuerda el alcalde, José Ramón Martín Ardines. Y subraya, «por motivos legales ajenos al Consistorio no fue posible entonces». Ahora esta sentencia «lejos de perjudicar al Ayuntamiento nos insta a formalizar un pago que estábamos deseando realizar, y supone además un paso en firme para regularizar definitivamente la gestión del cementerio en beneficio de la ciudadanía».

La sentencia viene por otro lado a «facilitar que podamos avanzar desde el Ayuntamiento con seguridad jurídica en el proceso de municipalización del cementerio, con una ordenanza reguladora específica y otras actuaciones al objeto de garantizar el servicio público a los vecinos en las que iremos trabajando», aseguró el regidor.