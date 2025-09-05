El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cementerio San Andrés de El Entrego, gestionado en la actualidad por el Ayuntamiento de San Martín E. C.
San Martín del Rey Aurelio

Zanjado el conflicto del cementerio de El Entrego: el Ayuntamiento pagará los 74.000 euros de la cesión

Un sentencia avala este pago a La Solana, propietario del camposanto, que no se había podido formalizar aún por motivos jurídicos

Marta Varela

El Entrego

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:41

La jubilación del propietario del cementerio San Andrés de El Entrego mantiene desde hace años en vilo a los propietarios de los cerca de tres ... mil enterramientos que se ubican en el camposanto. El conflicto del cementerio, de titularidad privada, queda ahora resuelto tras la resolución judicial que falla la obligación del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio de abonar la cantidad acordada con la empresa La Solana por la cesión el año pasado por valor de 74.284 euros.

