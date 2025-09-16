El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Patio interior del IES Cristo del Socorro, cuya cubierta está revestida de plástico y tiene más de treinta años E. C.
Gozón

Más de 400.000 euros para cambiar la cubierta interior del instituto de Luanco

La directora del IES Cristo del Socorro advierte de la necesidad de «más actuaciones» en el inmueble, que data de 1875

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Luanco

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:52

El edificio donde se encuentra el IES Cristo del Socorro de Luanco está a a las puertas de una nueva obra: la ... cubierta superior del patio interior será sustituida por una acristalada. Una actuación para la cual el Principado destinará 431.485,32 euros (IVA incluido).

