Más de 400.000 euros para cambiar la cubierta interior del instituto de Luanco

El edificio donde se encuentra el IES Cristo del Socorro de Luanco está a a las puertas de una nueva obra: la ... cubierta superior del patio interior será sustituida por una acristalada. Una actuación para la cual el Principado destinará 431.485,32 euros (IVA incluido).

El proyecto salió adelante tras las complicaciones por tratarse de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), dado que la protección de Patrimonio dificultaba cualquier actuación en el inmueble que pudiera afectar su estructura.

Al final se constató que no había alteración del diseño original y se le dio luz verde al plan, por lo que la Consejería de Educación sacó a licitación el proyecto que sustituirá dicha cubierta con revestimiento de plástico y que, según los arquitectos, tiene más de treinta años.

Acusaba un deterioro importante que la propia dirección del centro ya había advertido anteriormente. Se avisó de «varias incidencias», dijo la directora Begoña Bousoño. La más grave «tuvo lugar en el invierno del año pasado, cuando parte de la estructura salió volando» en un temporal. Además, presenta «muchísimas goteras» y «se inunda el patio aunque llueva un poco», lo cual dificulta su uso al ser una zona ampliamente utilizada por el alumnado del centro.

Dicha cubierta fue un añadido que se colocó al edificio tras su construcción. Originalmente era un espacio abierto que antiguos alumnos aún recuerdan. Fundado en 1875, según el estudio histórico realizado para el proyecto, no consta que hubiera habido alguna otra antes de la actual, la cual empieza a aparecer en fotografías del centro en los años noventa.

Durante años se planteó en varias ocasiones intervenir de alguna manera, «pero era complicado», recordó Bousoño. Al ser un edificio protegido, «había que cumplir unas normas» y el proyecto «se retrasaba mientras empeoraba la cubierta».

Tras un estudio y consulta de archivos, Patrimonio estableció que no habría problema al ser un trabajo que se hizo posteriormente a su construcción, no constaba algo parecido en los pliegos originales del instituto.

La obra que se plantea sustituirá la cubierta existente por una acristalada, además de reparar la oxidación de la estructura –producto de los años y la acumulación de agua– que provocaba las filtraciones al patio.

La directora y el resto de profesores supieron del avance del proyecto a principios de este mes, poco antes de empezar el curso, tras una reunión con los responsables del proyecto, por lo que esperan poder tenerla en perfectas condiciones de cara al año que viene. La licitación aún está abierta y el plazo de ejecución pactado es de cuatro meses.

A pesar de las buenas noticias respecto al patio interior, el edificio necesita otras intervenciones en opinión del profesorado, muy consciente del tiempo que acusa el instituto. Por orden de prioridad, la directora del centro advierte que el salón de actos presenta un deterioro parecido.

Salón de actos

Se trata de «un proyecto que ya se habló», explicó. Esa zona se utilizó como gimnasio durante años hasta pasar a convertirse en la sala que no sólo usa el propio instituto, sino que también se cede para otras actividades, como charlas, coloquios, presentaciones o incluso obras de teatro, a veces programación organizada por el Ayuntamiento de Gozón.

Una de las intervenciones que se fueron acometiendo en el centro fue la eliminación del falso techo del salón en 1993, dejando al descubierto las vigas de madera. Con el paso de los años «se ha ido viendo que el desgaste es mayor y eso nos preocupa», detalló. De hecho, tras la inspección poco antes de empezar el curso, «estaba el suelo lleno de polvillo y ya sabemos que eso viene de arriba».

La obra en esta sala se centraría en «repasar el techo y las vigas» y establecer si hace falta algún tipo de obra para asegurarlo o que siga empeorando el desgaste. En opinión tanto de ella como del resto de profesores, «necesita» una rehabilitación, «es un edificio antiguo y cada vez se nota más la carcoma».