Otea urge al Principado a atajar el problema de las pernoctas ilegales de las autocaravanas

«Es uno de los grandes problemas en Asturias que lleva años sin ser abordado». Con estas palabras se refirió este sábado el presidente de ... Otea, José Luis Álvarez Almeida, a la presencia a autocaravanas que pernoctan de manera ilegal en diferentes lugares de la costa asturiana, como denunció el día anterior el PP de Gozón, y también en el interior y en las ciudades.

La proliferación de autocaravanistas que incumplen la normativa y estacionan y duermen en zonas no autorizadas es una cuestión que preocupa en Otea, ya que considera que genera una imagen que daña a la del turismo en general y a la del propio Principado.

De ahí que Otea urja al Ejecutivo regional a intervenir para atajar este problema, al tiempo que lamenta que, en su opinión, el Gobierno autonómico mire hacia otro lado sobre esta cuestión.

«Hay dejación de funciones por parte del Gobierno del Principado», sostiene Almeida, que añade que ya en la pasada legislatura pidieron que se actuara para poner coto a esta situación. Pero, añadió, «nadie hace nada».

Otea recordó que acabar con las pernoctas ilegales de autocaravanistas es también labor de los ayuntamientos. Es una actividad que ya cuenta con una normativa: «La acampada ilegal está prohibida», insiste Almeida, aunque también apunta que a la vista de las autocaravanas en zonas no aptas hace necesario dar más pasos. «Pedimos desde hace tiempo una regulación completa y exclusiva para las autocaravanas», indica, además de instar a los ayuntamientos a que apliquen el régimen sancionador ya establecido a quienes lo vulneren.

«Preservar la costa»

Y es que, remarca, la de autocaravanas diseminadas por toda la costa «no es la imagen de Asturias que queremos dar». «Queremos preservar la costa», defendió.

«El turismo –ahondó– no puede dañar la imagen de Asturias. Cuando el vecino, o el turista, sale a caminar y ve imágenes dantescas de 20 autocaravanas..., esa no es la mejor ordenación ni favorece la convivencia vecinal».

«No hay una política activa sobre las autocaravanas», criticó Almeida, que lamentó que en estos dos años de la actual legislatura «no hemos tenido reunión alguna» con el Gobierno regional para atajar este problema, que «no podemos permitir que crezca». «Hay que regularlo», remarcó.