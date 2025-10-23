IU responde al alcalde de Gozón: «La mayoría la perdió él y ahora debe sentarse a negociar proyecto a proyecto»

«La mayoría la perdió él y ahora debe sentarse a negociar proyecto a proyecto». La respuesta de IU al alcalde, socialista de Gozón, que ... había apuntado que la ruptura del pacto de gobierno por parte de los primeros pone en riesgo varios proyectos, fue clara y dura.

La coordinadora local de IU, Pilar Suárez Helguera, acusó a Jorge García de «prepotencia e incompetencia» y le insiste en que la responsabilidad de la situación en la que ahora se encuentran es suya. «El alcalde pretende ahora culpar a los demás de lo que ha sido, exclusivamente, su propia responsabilidad». «La mayoría no se la quitó nadie: la perdió él al incumplir de forma reiterada el pacto de gobierno firmado con IU», sostiene Suárez, quien incide en que las inversiones peligran por «incumplir» el PSOE el pacto de gobierno

«Si hay inversiones en peligro es por su decisión unilateral de imponer proyectos no negociados, como el del Carmen, dejando en segundo plano otros que sí estaban acordados, como el del polideportivo».

Izquierda Unida quiso además dejar claro que «si el alcalde quiere sacar adelante proyectos, tiene que asumir que gobernar en minoría exige diálogo y respeto a los acuerdos, no imposiciones ni victimismos». Matiza la coalición de izquierdas que cualquier propuesta que respete la hoja de ruta firmada al inicio del mandato contará con sus votos. Eso sí, advierte, «lo que no vamos a hacer es apoyar ocurrencias o imposiciones que no se ajusten a lo pactado, y mucho menos renunciar a los compromisos que se habían pactado entre las dos fuerzas». Y de nuevo acuso al regidor de mentir: «Aquí quien falta a la verdad reiteradamente es él» Es la manera de actuar del alcalde, defiende IU, la que ha provocado la ruptura. Una «inexplicable» actitud que le ha llevado, dice IU, a gobernar como si tuviera mayoría absoluta. «No la tiene, y esa es la realidad que ahora le toca gestionar: o se sienta a negociar proyecto a proyecto, o se hará evidente su incapacidad e incompetencia».

En cualquier caso, respecto a la información respecto a la sentencia que, según el alcalde, trasladó a esta organización, Pilar Suárez aseguró, que, no fue el alcalde quien, de manera proactiva, explicó a su socio, es decir, Izquierda Unida, que estaba pasando. «Fuimos nosotros los que tuvimos que dirigirnos al abogado para que nos diera las explicaciones. El alcalde no se tomó la molestia en consultarnos nada y la información que recibimos fue la misma que trasladó en alguna reunión a otros grupos de la oposición, pero nosotros no éramos oposición. Éramos gobierno».

«Excusas de mal estudiante»

«El alcalde se agarra ahora a este tipo de anécdotas que son solo las excusas del mal estudiante con las que he tratado de ocultar que ha sido él quien ha generado el problema y la ruptura con su actitud prepotente, que se creyó que nuestros representantes en el gobierno de Gozón eran sus concejales delegados y no los representantes de un partido político distinto y no subalterno a los que no podía imponer su criterio, sino con los que tenía que negociar, porque eso es lo que exige un gobierno compartido», añadió IU.