La ruptura entre PSOE e IU pone en riesgo las futuras actuaciones para Gozón

Los proyectos de mejora, obra y demás grandes intervenciones para Gozón están en riesgo. La ruptura del pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida ... ha desestabilizado los planes del alcalde y, según este último, puesto en peligro los más inmediatos: el Teatro Carmen y el polideportivo, ambos en Luanco.

La rehabilitación de las instalaciones deportivas de la villa es uno de los trabajos más importantes del concejo desde hace años y uno de los puntos principales que formaba parte del pacto de gobierno. Sin embargo, tras la ruptura, el alcalde, el socialista Jorge Suárez, ya no garantiza que se vaya a llevar a cabo, pues «ya no depende de lo que yo diga, sino de cómo evolucione todo».

La redacción del proyecto salió a licitación el pasado mes de septiembre por 180.000 euros y pronto se adjudicará. Son unos trabajos que se centrarán en reparar el deterioro y la corrosión en varios puntos de la estructura, además de otras mejoras.

Para IU es algo urgente porque su estado pone en «riesgo» a los usuarios cada día. Hasta ahora, el alcalde subrayaba que el polideportivo saldría adelante, pero «el pacto lo rompieron, es un área que llevaban ellos y ahora depende de lo que digan otras agrupaciones locales», a pesar de que «es un equipamiento que necesita Gozón y sigue siendo una prioridad». La obra del polideportivo, calculó, «rondaría los cuatro millones»

El problema, contó, surgió en el último Pleno cuando se solicitó pedir un crédito de 3,9 millones de euros y se rechazó. Era una primera parte de los 11 millones de euros que el regidor planeaba solicitar en total: «El Ayuntamiento puede asumirlos, según el último informe del interventor». Este señala que hay «deuda cero» y que se cuenta con «seis millones de euros en el banco».

El plan, explicó el alcalde, era empezar con las inversiones en Gozón, el dinero se destinaría a la mejora de equipamientos y obras que han estado a la espera «hasta que se terminara de pagar la deuda heredada del anterior mandato, de 13 millones». Además, junto con lo ahorrado, se cubriría también, de ser necesario, la multa de 3,7 millones que estipula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y que, con intereses desde 2016, se estima en un total de cinco millones a pagar a Asturagua, la antigua empresa a cargo a red de aguas.

Sin embargo, IU y PP votaron en contra, aludiendo a la prudencia de «esperar» a que se resuelva, «cuando la sentencia no es definitiva, tenemos argumentos y está apelada, pero no por capricho mío, sino porque lo dijo el abogado». Así que, en consecuencia, «si no podemos ir a ningún crédito, mal vamos a poder hacer cosas».

Teatro Carmen

Ese primer crédito de 3,9 millones serviría para financiar la renovación del Teatro Carmen, otra obra que tendrá que esperar y que «ronda los 3,7 millones de euros con los costes actualizados». Formaba parte, subrayó Suárez, de la lista de proyectos necesarios, porque actualmente «Gozón no tiene los espacios adecuados para desarrollar eventos culturales», utilizando hasta ahora una sala del IES Cristo del Socorro o el Museo Marítimo.

Está «escrito desde 2023», no pudo ser financiado por subvención y estaba a la espera de «poder salir». Convertiría las instalaciones, ubicadas en la calle Mariano Suárez Pola, en un centro multicultural, con un auditorio, una sala de exposiciones, de reuniones y demás, «no sólo teatro y cine».