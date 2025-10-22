El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El polideportivo de Luanco José Simal

La ruptura entre PSOE e IU pone en riesgo las futuras actuaciones para Gozón

El alcalde ya no garantiza que se pueda rehabilitar el polideportivo de Luanco, obra que «rondaría los cuatro millones de euros»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Luancio

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:15

Comenta

Los proyectos de mejora, obra y demás grandes intervenciones para Gozón están en riesgo. La ruptura del pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida ... ha desestabilizado los planes del alcalde y, según este último, puesto en peligro los más inmediatos: el Teatro Carmen y el polideportivo, ambos en Luanco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  2. 2 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  3. 3 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  4. 4 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  5. 5 Qué es la dermatosis nodular y cómo afecta a las vacas
  6. 6 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  7. 7 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  8. 8

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  9. 9 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  10. 10 Asturias suspende las ferias ganaderas y cierra el mercado de Pola de Siero por la expansión de la dermatosis nodular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La ruptura entre PSOE e IU pone en riesgo las futuras actuaciones para Gozón

La ruptura entre PSOE e IU pone en riesgo las futuras actuaciones para Gozón