El gobierno entre PSOE e IU en Gozón peligra por la deuda del servicio de la red de aguas

El pacto de gobierno del Ayuntamiento de Gozón entre PSOE e Izquierda Unida está a un paso de romperse. La división ... entre ambos se resolverá este lunes, pues IU celebrará una asamblea en su sede para decidir «si seguimos en el gobierno», explicó Pilar Suárez, coordinadora del partido en el concejo.

El origen de las diferencias entre ambos partidos surgió en el último Pleno, cuando el PSOE propuso solicitar un crédito de 3,9 millones para la obra para recuperar el Teatro Carmen, en Luanco. La propuesta se rechazó con los votos en contra del Partido Popular desde la oposición, pero también de Izquierda Unida. Ambas formaciones se escudaron en que, actualmente, el Ayuntamiento «tiene otras prioridades»: se está enfrentando a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que el Consistorio tiene que pagar 3,7 millones de euros a Asturagua, la antigua empresa a cargo de la red de aguas, por deudas en las obras de urbanización y abastecimiento de unas calles de Luanco.

«Con este fallo encima de la mesa, entendemos que lo mejor es esperar», dijo César Fidalgo, portavoz de IU. El hecho de solicitarlo en sí, continuó la coordinadora, «nos parece una imprudencia, no se puede invertir en el teatro teniendo esto ahí, hay informes de Intervención donde se habla claramente de que se pondrían en peligro las cuentas del Ayuntamiento».

Fue una «decisión unilateral», dijo Suárez, en la que no se les tuvo en cuenta. Además, añadió, «de poder hacerse y pedir un crédito, no entraría en prioridades el teatro, sino el polideportivo de Luanco«. La renovación de las instalaciones –cuya redacción del proyecto salió recientemente a licitación– era uno de los puntos principales para formar gobierno PSOE-IU tras las últimas elecciones. Se acordó esa obra, dijo Suárez, porque »hay un riesgo« en el edificio, »no está en buenas condiciones« desde hace años.

Para el alcalde socialista Jorge Suárez, las consecuencias de votar 'no' al crédito significan que «no se podrán hacer cosas» en Gozón. La inversión era solo la primera parte para conseguir «equipamiento para el concejo».

Tres informes

Suárez señaló que «existen tres informes del mismo interventor». El primero no tuvo en cuenta la sentencia; el segundo, redactado a primeros de mes, sí. En ese, «se observó que podría tener unas consecuencias económicas y poner en peligro la estabilidad presupuestaria». De todos modos, subrayó, «no es una sentencia definitiva, está apelada».

El tercer informe, en cambio, se hizo más tarde, cuando finalmente «el Ayuntamiento quedó en 'deuda cero', puesto que hemos tenido que amortizar 13 millones de deuda heredada». De hecho, ahora la situación «es mejor, porque tenemos 6 millones disponibles en caja«. Con este último dato, explicó el regidor, »el interventor emitió un informe en el que se decía que se podría pedir un crédito de hasta 11 millones«.

Ese primer crédito (3,9 millones) que propuso el PSOE «sería para el teatro, pero también se iría avanzando hasta otras inversiones y proyectos». Incluso, añadió, de darse el caso de tener que pagar la deuda, «aunque podemos hacerle frente sin problema», el crédito ayudaría.

Por eso, resumió, no comparte los argumentos de sus socios de gobierno; respecto a la posible ruptura con IU, dijo «no entenderlo». Es más, subrayó, «si alguien debería de estar enfadado soy yo, porque no hay un motivo para romper».

El regidor de Gozón destacó que, hasta la fecha, «no se ha incumplido ninguno de los pactos de gobierno y no hemos puesto pegas».