Gozón licita por 180.000 euros el plan para reformar del polideportivo de Luanco

La reforma del Polideportivo Jenaro Fernández Diego, en Luanco, se ha convertido en una de las prioridades del Ayuntamiento de Gozón. Finalmente, ha ... salido a licitación la redacción del proyecto, con un presupuesto base de 180.000 euros.

Tal y como señaló el edil de Cultura y Deporte, Israel González, el objetivo es «renovar un edificio de 40 años de antigüedad«, muy deteriorado con el tiempo y necesitado de varias actuaciones para mejorar en accesibilidad y sostenibilidad. »Debe adaptarse a las necesidades actuales de los usuarios«, especificó.

El polideportivo municipal se encuentra en la calle Joaquín García Morán y cuenta con tres plantas, incluido el sótano. En ellas se distribuyen varios gimnasios, vestuarios, almacenes, dependencias administrativas, salas polivalentes, y gradas. Según el pliego de licitación, la cubierta actual del inmueble presenta varias patologías que afectan al revestimiento y producen la entrada de agua, una de las principales causas de su deterioro.

En consecuencia, esto ha provocado la corrosión en varios puntos de la estructura, por lo que prima la actuación inmediata para evitar que empeore.

Por ello, añadió González, el nuevo diseño plantea «renovar la cubierta» principalmente, pero también «buscará aprovechar la luz natural» en el interior. En la nueva redistribución, el equipo de gobierno local (PSOE-IU) ha señalado varias prioridades, como la creación de una pista deportiva, gimnasios, salas polivalentes, una zona con tatami, y otras tantas reservadas para revisiones médicas, administración, vestuarios y demás. Además, deberá ser un proyecto basado en el «ahorro energético» implementando una mejora en el aislamiento y en el uso de energías renovables.

La renovación abarca también el área de alrededor y se pide que se tenga muy en cuenta la accesibilidad. «El proyecto debe solventar los problemas del exterior y establecer una zona de aparcamiento ordenada o crear un espacio multifuncional», reza el pliego. Esta zona, añadió el concejal, también «debe adaptarse al espacio urbano» de Luanco.

La salida a licitación, continuó, supone «dar el primer paso hacia la modernización de este espacio deportivo, el mayor centro de reunión intergeneracional en nuestro concejo» desde su construcción en 1985.

Ambicioso

La renovación del polideportivo ha estado en el aire desde hace cinco años. El plan se volvió a retomar con el pacto de gobierno municipal entre el PSOE e Izquierda Unida tras las últimas elecciones.

En 2018 se hizo un informe técnico sobre el edificio y se advirtieron los fallos de la cubierta, por lo que se recomendó una reforma integral. Hace un año, se revisó el proyecto que se había redactado originalmente, el cual contemplaba varios cambios, aunque no los suficientes para cubrir todas las necesidades del polideportivo.

El nuevo mandato PSOE-IU introdujo la rehabilitación y reforma entre sus prioridades e incluyó en los presupuestos de este año (18,1 millones) la redacción del proyecto. Ya entonces se destacó que se buscaba algo «más ambicioso» con un «cambio integral».

Además, el amplio uso del polideportivo lo hacía más necesario si cabe. En 2024, se vendieron casi 2.000 abonos para el gimnasio y más de 3.000 entradas individuales. También constan 700 usuarios en clases guiadas y actividades de balonmano y baloncesto.

Ellos y los clubes deportivos que le dan uso se unieron en la petición para mejorarlo, hablando no sólo de las humedades provocadas por la cubierta, sino también del gimnasio que, dijeron, se les había quedado pequeño

Esta reforma, concluyó el concejal, pretende ser una gran inversión que «refuerce» el eslogan de 'Gozón respira deporte' y, para ello, hay pendientes otras inversiones en las instalaciones deportivas del concejo.