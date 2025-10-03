Gozón se enfrenta a un «pufo» de 3,7 millones en deudas de la red de aguas

3,7 millones de euros. Esa es la multa a la que se enfrenta el Ayuntamiento de Gozón y que, según un ... magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo, deberá abonar Asturagua, la antigua empresa que estuvo a cargo de la red de aguas del municipio. La sentencia, señaló el alcalde Jorge Suárez, «no es final y el tema se encuentra en manos de los abogados» que estudian la manera de enviar un recurso de apelación.

Se trata de una situación grave en opinión del Partido Popular pues, según la sentencia, se condena también al «pago del interés legal desde el 1 de octubre de 2016». Eso suma «otros 1,3 millones, lo que da una multa de 5 millones de euros que aumenta día a día». En palabras del partido, es un «pufo» al que «se ha metido a todos los habitantes de Gozón».

Esta sentencia viene de un caso que se remonta a 2016, cuando la empresa (la antigua Aquagest) reclamó a la Corporación los costes de la deuda acumulada entre los años 2005 y 2011, cuando era la adjudicataria del servicio de mantenimiento de la red municipal de aguas.

El contrato se mantuvo vigente durante los años en los que el Partido Popular estuvo al frente del Ayuntamiento, aunque con el cambio de mandato, al pasar a manos del PSOE, la gestión pasó a ser municipal. Ya por entonces se planteó una demanda, pues el contrato que había con Asturagua establecía una prórroga acordada hasta 2030, aun habiendo terminado la vigencia de diez años.

Una vez remunicipalizado el servicio –se contó con el apoyo de Izquierda Unida y la negativa del PP– la empresa exigió el pago de la deuda: 3,7 millones. Ante esta situación, se encargó un informe a una consultora y el Ayuntamiento respondió que no sólo no existía una deuda municipal, sino que, además, la situación era al revés: era Asturagua la que le debía 40.000 euros al Consistorio por «sobrecostes» en obras de urbanización, trabajos que se hicieron en el marco de un plan diseñado para renovar la red de abastecimiento del casco urbano de Luanco. Por entonces, Suárez puso como ejemplos las que se hicieron en la calle Hermanos González Blanco en 2012. Con Asturagua, «costaron 250.000 euros mientras que las de la calle Oviedo (2018) fueron 150.000».

El tema pasó finalmente a los tribunales y, en 2019, un magistrado emitió un fallo a favor del Ayuntamiento por el que sí se apreciaron sobrecostes en las obras hechas por la empresa.

Aquellos trabajos, tal y como establecía aquella primera sentencia, se realizaron al margen del contrato inicial y el juez cuantificó en 780.000 euros el sobrecoste con base en un informe técnico. Es más, ligó el aumento del precio de las obras en el municipio de Gozón con el 'caso Pokemon' –aún se estaba resolviendo en los juzgados de Lugo– aunque «acabó archivado», dijo el alcalde, hasta esta nueva sentencia del contencioso.

«Dilapidar» dinero

Por todo esto, el Partido Popular cuestiona la licitación del nuevo proyecto para renovar el polideportivo de Luanco, al cual se han destinado 180.000 euros. El partido considera que el equipo de gobierno «dilapida el dinero para nada».

Esto demuestra, según el PP, «el caso de gestión municipal PSOE-IU que siguen como si nada hubiera ocurrido» cuando ha llegado el momento de «pedir responsabilidades políticas» y «afrontar» esta situación.