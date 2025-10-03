El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los Plenos del Ayuntamiento de Gozón E. C.

Gozón se enfrenta a un «pufo» de 3,7 millones en deudas de la red de aguas

Una sentencia da la razón a la antigua empresa a cargo del servicio, Asturagua, y el PP advierte de que la multa puede llegar hasta los 5 millones

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Luanco

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

Comenta

3,7 millones de euros. Esa es la multa a la que se enfrenta el Ayuntamiento de Gozón y que, según un ... magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo, deberá abonar Asturagua, la antigua empresa que estuvo a cargo de la red de aguas del municipio. La sentencia, señaló el alcalde Jorge Suárez, «no es final y el tema se encuentra en manos de los abogados» que estudian la manera de enviar un recurso de apelación.

