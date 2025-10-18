El PP de Gozón critica la actitud del alcalde respecto a las deudas por la red de aguas

El Partido Popular de Gozón criticó la «actitud» del alcalde socialista Jorge Suárez durante la celebración del último Pleno, cuando no salió adelante uno ... de los puntos del día.

El equipo de gobierno solicitó un crédito de casi cuatro millones de euros, aunque perdieron la votación, sin el apoyo de Izquierda Unida, socios de gobierno, y el Partido Popular. Ambos partidos explicaron que su negativa se debía a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra el Ayuntamiento por deudas en el servicio de red de aguas. Según esta, se le pide al Consistorio un pago de 3,7 millones de euros; con intereses, señala el PP, desde octubre de 2016 ascendería «más de 5 millones».

Según el Partido Popular, el alcalde «perdió los papeles» y «culpó al interventor de hacer un informe negativo de la solicitud de crédito», el cual, señalan, se basaba en dicha sentencia. «Es una actitud totalmente reprobable», se señala desde el Partido Popular, por lo que transmitió su «apoyo incondicional» al interventor por su trabajo.

Por otro lado, añade que el regidor de Gozón, «criticó y denostó al juez que dictó sentencia» a favor de la antigua empresa a cargo del servicio de aguas (Asturagua), un comportamiento que reprochan «porque se permite denostar una sentencia judicial».