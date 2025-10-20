La asamblea de IU de Gozón rompe el pacto de gobierno con el PSOE

Tras casi tres horas de debate, la asamblea de Izquierda Unida de Gozón tomó una decisión este martes respecto a su socio, el ... PSOE: romper el pacto de gobierno.

La coordinadora de IU en el concejo, Pilar Suárez, señaló que es una situación que se veía venir tras las constantes «decisiones unilaterales del socio mayoritario», con el alcalde socialista, Jorge Suárez, al frente. La última de ellas fue la propuesta de solicitar un crédito de casi cuatro millones para remodelar el Teatro Carmen, lo que no gustó.

«Eso fue lo gordo porque sabían que nosotros estábamos en contra y, aun así, lo llevaron a Pleno», reprochó Pilar Suárez. El partido ya había dejado claro, continuó, que «hay otras prioridades» sobre la mesa entre las muchas necesidades del concejo. Una de ellas, y por la cual el portavoz de IU, César Fidalgo, recomendó prudencia durante el último Pleno, es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por la cual el Ayuntamiento debe pagar una multa de 3,7 millones de euros a Asturagua, la antigua empresa a cargo de la red de aguas, por deudas en unos trabajos de urbanización en varias calles de Luanco. Es una sentencia que el alcalde ha subrayado más de una vez que «no es definitiva y está apelada».

La otra, añadió la coordinadora, es el polideportivo de Luanco. El inmueble sufre desde hace años varios desperfectos por el deterioro y está pendiente de una obra para renovarlo. Esos trabajos eran uno de los puntos principales que establecieron ambos partidos, tras las últimas elecciones, para formar el pacto de gobierno.

A partir de ahora, la consecuencia directa, explicó, es que «el Partido Socialista ya no tiene la mayoría absoluta en el Pleno»: serán siete concejales del PSOE, otros siete del Partido Popular y tres de Izquierda Unida.

«No perderá la Alcaldía», dijo, pero «cada vez que quiera sacar adelante algo, va a necesitar apoyos».