Asamblea de Izquierda Unida de Gozón en su sede de Luanco. P. G.

La asamblea de IU de Gozón rompe el pacto de gobierno con el PSOE

La coordinadora Pilar Suárez reprocha las decisiones «unilaterales» del alcalde socialista Jorge Suárez, que perderá la mayoría en el Pleno

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Luanco

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:17

Comenta

Tras casi tres horas de debate, la asamblea de Izquierda Unida de Gozón tomó una decisión este martes respecto a su socio, el ... PSOE: romper el pacto de gobierno.

