El nuevo centro de día de Luanco abrirá sus puertas entre diciembre y enero

El nuevo centro de día de apoyo gerontológico de Luanco, en Gozón, entrará en funcionamiento pronto, con la previsión de ya contar con sus ... 21 usuarios entre diciembre y enero.

Ocho usuarios, acompañados de los profesionales que los atenderán, acudieron este viernes a la inauguración de las instalaciones en la calle El Fuerte, Peroño, un local municipal que ha sido adaptado gracias a la inversión de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Gracias a la subvención de 531.795 euros, el centro cuenta con varias salas polivalentes, comedor y cocina, además de una segunda planta para el personal. «Esperemos que en un mes ya puedan estar aquí todos, pero aún nos falta mobiliario», explicó Ana Martínez, directora del centro.

La ocasión contó con la presencia del presidente autonómico, Adrián Barbón, quien acudió junto a la consejera Marta del Arco al nuevo centro para saludar a la plantilla y observar las mejoras. Los usuarios ya presentes pudieron comentarle sus impresiones, la mayoría de ellos satisfechos de contar con un espacio «con mucha luz», a diferencia del local en la calle Pérez de Ayala al que se había trasladado la actividad hasta que terminaran las obras.

La política del Principado, señaló el presidente, se basa en «la protección de las personas mayores y esta ha sido una inversión fundamental. Cada vez hay que dotarles de mayores y mejores recursos y lo trasladaremos a todo el territorio».

A fin de cuentas, añadió el alcalde Jorge Suárez, «nosotros somos los futuros usuarios y este tipo de servicios son muy necesarias para la conciliación familiar». De hecho, entre las peticiones al Principado se encuentra la de abrir más centros de este tipo, aprovechando los edificios de las antiguas escuelas rurales.