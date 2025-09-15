La playa de Verdicio tendrá un aparcamiento de 432 plazas y un acceso peatonal

Ordenar los accesos y las zonas de estacionamiento en torno a la playa de Verdicio se ha convertido en una necesidad. El acceso a ... día de hoy a este arenal en Gozón se realiza a través de un camino que desemboca en la senda litoral, lo que provoca el colapso del tráfico. Los vehículos quedan aparcados en los laterales del camino y además se utilizan las zonas cercanas a la mar como estacionamiento, tanto para coches como para autocaravanas, lo que provoca malestar.

Para poner fin a esta situación, y a los problemas de afección al medioambiente que genera, la Consejería de Ordenación del Territorio impulsa un proyecto que incluye la construcción de un aparcamiento y un acceso peatonal, entre otras iniciativas. Con un coste estimado de 3.270.000 euros, la consejería ha diseñado una propuesta que inicia ahora la fase de consultas previas y que una vez se inicien las obras tendrán un plazo de ejecución de medio año. El departamento que encabeza Ovidio Zapico plantea un aparcamiento de 432 plazas, para ordenar a través de él la zona, pensando en especial en el verano y con la idea de que así «se impida la penetración de vehículos en ciertas zonas».

También se proyecta un área de servicios, que incluirá otras nueve plazas de estacionamiento, en este caso para vehículos de personas con movilidad reducida. Esta área se ubicaría entre el aparcamiento y la playa. Allí se instalaría un conjunto de casetas prefabricadas para que acojan los servicios de salvamento, aseos y vestuarios. Incluso, se apunta en la documento, se podría asentar una escuela de surf.

Dentro de esta propuesta se incluye asimismo una zona de picnic, reservada para el espacio natural y de ocio. En esta área la idea es instalar una fuente de agua potable, además de dotarla de un mobiliario fabricado con materiales naturales. No faltará la vegetación autóctona, con la misión de que haya zonas de sombra.

Casas para pájaros

Además, para mejorar la accesibilidad al arenal se adecuará el terreno, lo que incluirá rampas de poca pendiente, desde la zona de picnic y las plazas de aparcamiento hasta la propia playa de Verdicio.

Entre las actuaciones que se plantean en el proyecto, por otra parte, se incluye la colocación de dos casas para pájaros y tres comederos para aves.