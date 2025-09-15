El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Playa de Verdicio. E. C.
Gozón

La playa de Verdicio tendrá un aparcamiento de 432 plazas y un acceso peatonal

La Consejería de Ordenación del Territorio diseña un proyecto para proteger el arenal y su entorno

Sara García Antón

Sara García Antón

Luanco

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:42

Ordenar los accesos y las zonas de estacionamiento en torno a la playa de Verdicio se ha convertido en una necesidad. El acceso a ... día de hoy a este arenal en Gozón se realiza a través de un camino que desemboca en la senda litoral, lo que provoca el colapso del tráfico. Los vehículos quedan aparcados en los laterales del camino y además se utilizan las zonas cercanas a la mar como estacionamiento, tanto para coches como para autocaravanas, lo que provoca malestar.

