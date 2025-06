«Lo del alcalde de Bimenes es obsesión con IU. Tiene que dimitir», afirma Javier Ardura

No hay tregua en la guerra entre el alcalde de Bimenes, Aitor García –Asturianistes por Bimenes– y los tres ediles de Izquierda Unida en ... Noreña tras lo ocurrido en el último Pleno de la villa condal, en el que el regidor yerbato, en voz alta, pedía la dimisión de estos concejales: «Si no lo hacen, voy a dimitirlos yo. Con todos los tarados que hay en España fueron a dar conmigo». El portavoz de la coalición, Javier Ardura, pidió la dimisión de García. «Lo suyo es obsesión con nuestra formación, y así quedó acreditado en el vídeo», el de esa sesión que se puede visualizar en EL COMERCIO.

Ardura –junto con los otros dos ediles, Matías Hevia y Liliana Díaz– ha denunciado al alcalde de Bimenes por acoso. «Me lleva insultando desde 2019, desde que entré en la Corporación. Y no entiendo el motivo, porque ese señor no me conoce absolutamente de nada».

Mencionando la entrevista del regidor yerbato publicada en este diario el pasado miércoles, Ardura critica que «se erija como justiciero en defensa de la alcaldesa de Noreña –Amparo Antuña, de Independientes por Noreña–; no tiene razón cuando dice que la acosamos, eso es mentira y no lo puede demostrar. Y si considera que sí puede, que acuda a los tribunales. Le reto a que lo haga».

Ardura comienza a sacar documentación para respaldar esa posible fijación con su partido. «En 2023 –muestra una captura de pantalla en redes sociales– ya decía esto»; y se lee: «Toi preparando una actuación que va a sonar en media Asturias. Dame tiempo». O el siguiente, de diciembre de 2022: «Vete preparándote, nun vas tener concejales bastantes. El 'fARTura' y 'sociolistu' pa su puta casa. Esi pueblu, como'l míu, ta llenu d'evagos y vividores que hay que cepillalos. Lleven tola vida pensando que son los únicos que pueden tar en les instituciones. Hala, a cascala».

Y Ardura también muestra sentencias; una es de 2013 en la que se condena al regidor yerbato por una falta de vejaciones. Y lo enlaza con su caso, en el que lo denunció por agresión quedando García absuelto. «Mantengo que me dio un cabezazo –en el funeral de la hermana de Amparo Antuña, en octubre de 2024–, pero no se pudo acreditar sin duda alguna. Lo dice la propia sentencia. Y los insultos que me profirió ya están despenalizados».

Profundizando en este asunto, señala la manifestación de García Corte en la que afirma que Ardura ya fue expulsado de un tanatorio, en el funeral del marido de Antuña, en 2020. «Se monta un relato personal increíble. No me han echado de un tanatorio nunca, soy una persona educada y correcta y no tiene nada que ver la vida política con acudir a un funeral. Pero Aitor sí que amenaza con acabar personal y políticamente a Matías y alguno más, en clara referencia a mi persona, por acosadores, maltratadores y fascistas. Y no somos irrelevantes, somos la segunda fuerza en Noreña».