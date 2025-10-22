El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Centro de salud de Lugones. Pablo Nosti

El alcalde de Siero pide solucionar la falta de médicos en Lugones: «Soy usuario y lo padezco»

Los vecinos se concentran para exigir más facultativos, ya que hay listas de espera asistencial de 25 días

A. F. G.

Siero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:47

Comenta

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', reclama a la Consejería de Salud una solución para los problemas de falta de médicos en Lugones ... . «Soy usuario y lo padezco; es verdad que nuestro deseo y, así se lo trasladamos la reunión que tuvimos con la con el equipo del área sanitaria, pues es de que esta población esté mejor dotada de facultativos, y estamos en ello».

