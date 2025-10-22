El alcalde de Siero pide solucionar la falta de médicos en Lugones: «Soy usuario y lo padezco»

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', reclama a la Consejería de Salud una solución para los problemas de falta de médicos en Lugones ... . «Soy usuario y lo padezco; es verdad que nuestro deseo y, así se lo trasladamos la reunión que tuvimos con la con el equipo del área sanitaria, pues es de que esta población esté mejor dotada de facultativos, y estamos en ello».

El regidor señaló que hay una problemática de dotación de personal «y espero que lo solucionen rápido porque el tema ya se está alargando». El socialista adelante que pedirá otra reunión para abordar este problema que es recurrente en la población.

Los usuarios del centro denuncian que nuevamente faltan facultativos (tan sólo hay tres), lo que critican no es suficiente para cubrir el nivel de población de esta localidad de Siero. «Hay unas 80 consultas diarias y los médicos no pueden con esta carga de trabajo». Se denuncia también que se están dando citas presenciales con plazos de hasta 25 días. Hay convocada una manifestación para este miércoles a las 14 horas ante el centro.