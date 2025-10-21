El PP de Asturias se suma a las protestas por el déficit de médicos en Lugones
Los vecinos denuncian que hay sólo tres médicos para toda la población
A. F. G.
Siero
Martes, 21 de octubre 2025, 20:06
La diputada del Partido Popular de Asturias y portavoz de Salud, Pilar Fernández Pardo, y la también parlamentaria y presidenta del PP de Siero ... , Beatriz Polledo, se suman a la concentración convocada por los vecinos de Lugones, frente al ambulatorio de la localidad, a las 14 horas de este miércoles. Se va a protestar por el déficit de médicos, tal y como ya anunció EL COMERCIO. Se señala que acudirán también concejales y miembros de la junta local de esta formación.
Los usuarios del centro denuncian que nuevamente faltan facultativos –tan sólo hay tres–, lo que critican no es suficiente para cubrir el nivel de población de esta localidad de Siero. «Hay unas 80 consultas diarias y los médicos no pueden con esta carga de trabajo». Se denuncia también que se están dando citas presenciales con plazos de hasta 25 días.
Hace justo un año hubo también protestas. Y hubo anuncios por parte de la Consejería de Salud, como que se estaba reforzando el servicio por las tardes, una atención que se suma a la propia de Urgencias, con médicos para esta franja horaria, y atender así a los pacientes que no pueden acudir por las mañanas. Se dijo entonces que se estaba trabajando «para incorporar nuevos profesionales coincidiendo con el final de la formación especializada».
