Interior del centro de salud de Lugones. Pablo Nosti
El PP de Asturias se suma a las protestas por el déficit de médicos en Lugones

Los vecinos denuncian que hay sólo tres médicos para toda la población

A. F. G.

Siero

Martes, 21 de octubre 2025, 20:06

La diputada del Partido Popular de Asturias y portavoz de Salud, Pilar Fernández Pardo, y la también parlamentaria y presidenta del PP de Siero ... , Beatriz Polledo, se suman a la concentración convocada por los vecinos de Lugones, frente al ambulatorio de la localidad, a las 14 horas de este miércoles. Se va a protestar por el déficit de médicos, tal y como ya anunció EL COMERCIO. Se señala que acudirán también concejales y miembros de la junta local de esta formación.

