Señal que informa de la zona azul en La Pola. A. F. G.

Siero prevé ingresar 650.000 euros por multas en 2026: «Es una desproporción», critica el PP

El edil Juan Luis Berros denuncia que la zona azul discrimina a los vecinos de La Pola, ya que hay más plazas reguladas que en Lugones

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:40

El portavoz del PP en Siero, Juan Luis Berros, califica como «algo desproporcionado» la previsión de ingresos que se incluye en el presupuesto ... para 2026, aprobado inicialmente por el Pleno. Y es que la cuantía, asegura el edil, asciende a 650.000 euros. Para el popular se trata de una cifra inédita que demuestra «el afán recaudatorio del equipo de gobierno del PSOE». Critica que se trata de dinero «con el que el alcalde –Ángel García, 'Cepi'– quiere financiar sus proyectos de cara a las próximas elecciones».

