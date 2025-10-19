Siero prevé ingresar 650.000 euros por multas en 2026: «Es una desproporción», critica el PP

El portavoz del PP en Siero, Juan Luis Berros, califica como «algo desproporcionado» la previsión de ingresos que se incluye en el presupuesto ... para 2026, aprobado inicialmente por el Pleno. Y es que la cuantía, asegura el edil, asciende a 650.000 euros. Para el popular se trata de una cifra inédita que demuestra «el afán recaudatorio del equipo de gobierno del PSOE». Critica que se trata de dinero «con el que el alcalde –Ángel García, 'Cepi'– quiere financiar sus proyectos de cara a las próximas elecciones».

Las críticas de Berros se extienden también al contrato que se acaba de licitar para la gestión de la zona azul en el municipio, cuyo valor roza los cuatro millones de euros en un periodo de cinco años. «Se trata de un expolio», sentenció. Apuntó el concejal a que existe una gran diferencia entre La Pola y Lugones, ya que en la capital del concejo es donde más plazas reguladas hay. En detalle, se contabilizan 973 plazas de pago: 253 en Lugones y 405 en La Pola. Se incluyen las nuevas 151 del aparcamiento disuasorio de la calle Santa Isabel de Lugones y las 164 de la nueva superficie habilitada en el extremo de la calle Florencio Rodríguez, cerca ya de las piscinas de La Pola y junto al centro de salud. «Y hay menos población en La Pola».

Berros señala que ese afán recaudatorio se acentúa «ya que no hay beneficio alguno por ser residente». Asegura que en la normativa se determina que no hay limitación en la emisión de bonos mensuales ni diarios, y que no se garantizan las plazas para quienes los adquieren.

El máximo para estacionar un coche en la zona azul –excluidos los aparcamientos disuasorios– es de 150 minutos al día. Las tarifas quedan de la siguiente manera: la primera media hora es gratis, la gran novedad defendida por el equipo de gobierno; tras este tiempo de gracia, los siguientes treinta minutos suben hasta los 35 céntimos; la hora, 90; el bono mensual en los estacionamientos disuasorios se fija en 30 euros sin tener asegurada la plaza, y 1,5, el precio por día completo; la anulación de la multa es de 3,5 euros.

La ordenanza para regular esta zona azul se aprobó en Pleno el pasado agosto con la mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (población que no tiene estacionamiento regulado). El alcalde dijo entonces que se trata de una norma «innovadora», ya que es la única de la región con la primera media hora gratuita. El resto de grupos de la oposición no ahorró en calificativos negativos: «Se consuma un auténtico atraco a la ciudadanía tras meses de engaños», afirmó la portavoz de Podemos, Silvia Tárano; el de Vox, Josué Velasco, recordó que el regidor hace diez años estaba en contra de la zona azul, «es una traición a sus vecinos»; la edil de IU, Tere Álvarez, calificó la ordenanza de «chapuza». Berros lo tildó de «expolio».

Policía Local

Berros indicó que esta propuesta de recaudación choca completamente «con la intención del alcalde de cargarse el cuerpo de la Policía Local y sustituirlo por la Guardia Civil». Señaló que los agentes del instituto armado no tienen competencias para hacer cumplir las ordenanzas municipales y, por tanto, para imponer las sanciones que emanan de esas normativas.

El Pleno aprobó, el pasado día 9, el presupuesto general consolidado, que incluye las cuentas del Patronato Deportivo y de la Fundación Municipal de Cultura, y que asciende a 70,6 millones de euros.