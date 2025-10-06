La alcaldesa de Llanera cierra la crisis del gobierno local con nuevos nombramientos

La alcaldesa de Llanera, la socialista Eva María Pérez, anunció este lunes las nuevas delegaciones de los concejales que conformarán el equipo ... de gobierno, cerrando de este modo la crisis generada con la dimisión de Gerardo Sanz e Iván Pérez el pasado agosto. Así, las delegaciones quedan estructuradas de la siguiente manera: Hacienda, Régimen Interior y Urbanismo, para Pilar Fernández Suárez; Bienestar Social, Educación y Cultura, para María Montserrat Alonso Sánchez; es Infancia, Desarrollo Económico y Empresarial es para Susana García González.

Por su parte, el área de Medio Ambiente, Festejos y Deportes lo asume José Antonio González Sánchez; Seguridad, Juventud, Participación Ciudadana y Salud es para Nicolás Fernández Soler; Igualdad y Cooperación, para Beatriz Ruiz Rincón; y Ganadería y Medio Rural, lo asume David del Pozo Robledo.

Del mismo modo, se ha hecho efectivo el nombramiento de tenientes de alcalde, que ocuparán Pilar Fernández Suárez (primera), Montserrat Alonso Sánchez (segunda) y José Antonio González Sánchez (tercero).

La alcaldesa señaló que «la distribución de las concejalías se ha llevado a cabo atendiendo a los perfiles personales y profesionales de los ediles y, sobre todo, con el objetivo de seguir ofreciendo el mejor servicio posible al ciudadano». En este sentido, agradeció «su compromiso con este proyecto» y reiteró que «vamos a seguir trabajando con lealtad, eficacia y honestidad. Hay un equipo humano muy preparado, con muchas ganas de trabajar y con la ilusión de seguir poniendo en marcha proyectos para que el concejo se consolide como el referente del área central de Asturias».