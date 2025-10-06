El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

De izquierda a derecha: Montserrat Alonso, José Antonio González, Pilar Fernández, David del Pozo, Eva María Pérez, Beatriz Ruiz, Nicolás Fernández y Susana García.

La alcaldesa de Llanera cierra la crisis del gobierno local con nuevos nombramientos

Eva María Pérez destaca que «la distribución de las concejalías se ha llevado a cabo atendiendo a los perfiles personales y profesionales de los ediles»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Llanera

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:30

Comenta

La alcaldesa de Llanera, la socialista Eva María Pérez, anunció este lunes las nuevas delegaciones de los concejales que conformarán el equipo ... de gobierno, cerrando de este modo la crisis generada con la dimisión de Gerardo Sanz e Iván Pérez el pasado agosto. Así, las delegaciones quedan estructuradas de la siguiente manera: Hacienda, Régimen Interior y Urbanismo, para Pilar Fernández Suárez; Bienestar Social, Educación y Cultura, para María Montserrat Alonso Sánchez; es Infancia, Desarrollo Económico y Empresarial es para Susana García González.

