La Corporación de Llanera propone a Los Exconxuraos para ser Fiesta Interés Nacional

El Pleno de Llanera aprobó este jueves la propuesta de Los Exconxuraos para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, un proyecto para ... el cual ya se está trabajando.

El asunto entró tras la incorporación de dos nuevos concejales al Ayuntamiento: Beatriz Ruiz y David del Pozo. El equipo de gobierno (PSOE), liderado por la recién nombrada alcaldesa, Eva María Pérez, cuenta ahora con dos nuevas caras tras las marchas del exregidor, Gerardo Sanz e Iván Pérez, antiguo edil de Cultura. Los dos primeros puntos de la sesión del día fueron la jura y nombramiento de ambos concejales, justo antes de continuar con el trámite administrativo para conseguir el esperado nombramiento de esta fiesta medieval.

Según explicó el portavoz socialista, José Antonio González, se trata de un proyecto para el cual es necesario un «acuerdo plenario» que lo certifique, aunque el tema se incorporó en el orden del día sólo como propuesta, para «darle impulso» con el respaldo de toda la Corporación.

El portavoz de Izquierda Unida, Gonzalo Bengoa, señaló lo positivo del nombramiento y definió la propuesta como un «punto de inicio» para la candidatura.

En cambio, el portavoz popular Silverio Argüelles, comentó si acaso «no se está empezando la casa por el tejado», llevándolo a Pleno demasiado pronto, «antes de elaborar la memoria» que se pide entre los requisitos y de hablar con todos los colectivos implicados, incluidos el resto de grupos políticos, por ello lo incluyó como moción antes de darle el visto bueno, opinión que respaldó Vox. Finalmente, ambos partidos se abstuvieron.