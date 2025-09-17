Fiestas de Interés Turístico Nacional en Asturias: el Desarme de Oviedo se incorpora a la lista La fiesta gastronómica del Desarme de Oviedo se convierte en la décima celebración del Principado declarada de Interés Turístico Nacional

Un grupo de personas disfrutando del menú del Desarme de Oviedo, fiesta de Interés Turístico Nacional del Principado de Asturias.

Isabel Gómez Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:18

Garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche. Son los principales ingredientes de la fiesta del Desarme, la histórica cita que se celebra cada mes de octubre en la capital asturiana y que acaba de ser declarada de Interés Turístico Nacional.

El Desarme, que conmemora la defensa de Oviedo frente al asedio carlista de 1836, se ha convertido así en la décima celebración de Asturias en contar con esta distinción.

La del Desarme no es la primera fiesta de Interés Turístico Nacional de la que presume Oviedo. El Día de América en Asturias, la gran cita de las fiestas de San Mateo que se celebra cada 19 de septiembre, también cuenta con ese reconocimiento, al igual que el Rally Princesa de Asturias 'Ciudad de Oviedo', que se celebra en septiembre y que transcurre por varios concejos.

No obstante, Sin embargo, sí es la única de todas las celebraciones regionales así distinguidas que no se celebra en los meses de verano.

En el listado en el que ahora se incluye el Desarme hay festivales y romerías populares, celebraciones folclóricas y pruebas deportivas.

Fiestas de Interés Turístico Nacional de Asturias El Festival de la Sidra Natural, que se celebra en Nava cada mes de julio.

Día de Asturias en Gijón, que se suele celebrar el primer domingo de agosto.

El Descenso a nado de la ría de Navia, una competición internacional en aguas abiertas que se celebra en agosto.

El Rosario de Luarca, que se celebra el 15 de agosto.

El Descenso Folklórico del Nalón, que tiene lugar cada tercer sábado de agosto en Laviana.

La Fiesta del Asturcón, que tiene lugar en la majada de Espineres, en Piloña, cada mes de agosto.

La fiesta de la Virgen de la Guía en Llanes, que se celebra el 8 de septiembre.

El Rally Princesa de Asturias, que se desarrolla en septiembre en Oviedo y otros concejos asturianos.

El Día de América en Asturias, cuyo colorido desfile tiene lugar el 19 de septiembre por el centro de Oviedo.