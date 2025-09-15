Desfile del Día de América en Asturias 2025: todo sobre la gran cita de las fiestas de San Mateo de Oviedo

E. C. Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:47 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

No son solo los nacidos en Oviedo; asturianos de todo el Principado y personas de otros muchos lugares del mundo esperan con emoción que llegue la tarde del 19 de septiembre, cuando tendrá lugar una de las celebraciones más esperadas de las fiestas de San Mateo de Oviedo: el gran desfile del Día de América en Asturias.

Horario y recorrido

El desfile, de Interés Turístico Nacional, comenzará a las 17 horas y transcurrirá por las calles del centro de Oviedo, incluidas la avenida de Galicia, en obras, y la plaza de América, según ha asegurado el alcalde ovetense, Alfredo Canteli.

Así, el recorrido previsto transcurirrá por las calles Independencia, Uría, Marqués de San Cruz, Santa Susana, avenida de Galicia, plaza de América, Marqués de Teverga y Asturias.

Participantes

La colorida comitiva estará integrada por numerosos grupos folclóricos que exhibirán trajes tradicionales, así como música y bailes populares de diversos países. En el desfile destacarán las llamativas carrozas y los 'haigas', los coches que popularizaron los indianos.

Sillas para seguir el desfile

Hasta el día 19, quienes estén interesados podrán adquirir una silla para seguir el desfile, que dura varias horas, en el puesto de la Sociedad Ovetense de Festejos del Boulevard del Vasco. Hasta el jueves 18, se podrá hacer en horario de 12 a 14 y de 17 a 20 horas; el viernes, el horario será de 11 a 14 horas. También se puede contactar con la SOF a través del teléfono 985 207 658 y por el correo electrónico sociedadovetensedefestejos@gmail.com.

Origen e historia del desfile

El primer desfile del Día de América en Asturias se celebró el 23 de septiembre de 1950 (aunque en este 2025 alcanza su edición número 73) para homenajear a los emigrantes asturianos en América que, a su regreso, popularizaron los 'haigas', protagonistas del desfile desde su primera edición. Hoy ya no es solo una forma de recordar a quienes se fueron; también, de celebrar a cuantos han venido.