Cuenta atrás para San Mateo: doce días de fiesta en Oviedo, conciertos y 37 casetas El pistoletazo de salida lo dará el pregón del embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano

Paz De Alvear Oviedo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

Oviedo está de fiesta. San Mateo toma desde este jueves y hasta el 22 de septiembre las calles. Doce días de fiestas –trece con la romería de El Cristo, el día 28– que llenarán la ciudad de música, teatro y numerosas actividades para todos los públicos gracias a un presupuesto de 1,2 millones de euros. El jueves el pistoletazo de salida lo dará el pregón del embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano. A las 20 horas, en el balcón consistorial, estará acompañado por el alcalde, Alfredo Canteli, y por Eva Otero Luengo, campeona de Europa sub-21 de Kárate, la responsable de lanzar el chupinazo.

La fiesta continuará con la apertura de las casetas hosteleras –37– en la plaza de la Catedral, la plaza de Porlier –en la que destaca como novedad una caseta customizada como un pavo real– y el Campo. Su horario será de 12 a 3.30 horas (de domingo a jueves); los viernes y sábado (hasta las cuatro de la madrugada).

La música sonará en plena calle de Uría, a las 21.15 horas, con el grupo La Última Legión.

Una primera jornada a la que seguirán muchas otras repletas de programación. En La Ería, sonarán la banda Europe, Izal, Dhuncan Du y Coque Malla, Sebastián Yatra, Juan Magán, Mikel Izal o Vicco o Channel, entre otros; por las tablas del Filarmónica se subirán Carlos Sobera, Belinda Washington, Lara Divildos o Pedro Ruiz. Mientras las actividades infantiles se concentrarán en el Campo, donde no faltará el Mercado de San Mateo.

El día 19 será el Desfile del Día de América en Asturias. La Fiesta de Interés Turístico Nacional cosechará, a buen seguro, otro de sus éxitos. El alcalde, Alfredo Canteli, dejó claro este miércoles que las carrozas podrán circular por la avenida de Galicia, actualmente en obras para su reconversión en un gran bulevar: «Lo prometí hace tiempo», recalcó.

Ayer mismo, visitó los trabajos e indicó que ya están alquitranando la margen derecha de la vía y a lo largo de la semana, harán lo mismo en la izquierda. La estimación de la empresa adjudicataria es que a finales de esta semana o inicios de la siguiente estén ya pintando las líneas divisorias de los carriles. «Luego quedarán remates, inevitablemente, pero los coches y la cabalgata pasarán por la plaza de América, seguro», insistió. Confió en todo esté listo la semana que viene. «La empresa está funcionando muy bien, fueron modélicos en esta obra», han «molestado lo imprescindible» y han mantenido las terrazas hosteleras de la zona «hasta hace poco más de un mes».