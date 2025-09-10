El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Delgado, Andrés Zarracina, Isabel de la Busta, Alfredo García Quintana, Nacho Manzano, Alfonso Camba, Kiko Veiga, Miguel del Valle, Joaquín Pando y Edén Jiménez, en la presentación del Menú del Indiano en Casa Ramón. M. Rojas

Fiestas de San Mateo, en Oviedo: cuarenta restaurantes servirán a partir de este viernes el Menú del Indiano

Ofrecerán fabes con pantruque, albóndigas y tartaleta de manzana con ingredientes que unen Asturias y América

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:19

Vuelve San Mateo y por cuarto año consecutivo con el Menú del Indiano, la propuesta gastronómica para las fiestas diseñada por el chef Nacho Manzano y compuesto por dos platos, fabes con pantruque y albóndigas de ternera asturiana y gochu asturcelta, con puré de patata y queso del Principado, y de postre, tarteleta de manzanay helado de vainilla. Cuarenta restaurantes ovetenses lo servirán entre el 12 y el 22 de septiembre, con un precio y disponibilidad que dependerá de cada uno.

Un manjar «acompañado de sidra y vino de Asturias», maridó el presidente de Asturias con Sabor, Alfonso Camba, que lo presentó en Casa Ramón, en El Fontán, acompañado del concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, Nacho Manzano, otros responsables de Asturias con Sabor y patrocinadores como Sidra El Gaitero y Ternera Asturiana. Camba aprovechó la ocasion para recordar a Antonio Trevín y Eugenio Corpas, fallecidos en el último año y que «nos estuvieron ayudando a promocionar este menú».

Un menú que «quizá vamos un poco más lentos de lo que pensábamos en cuanto a restaurantes que se van a sumar, pero que no cabe ninguna duda de que va a quedar instaurado en la ciudad», indicó Manzano. Platos hechos con calidad y con ingredientes que unen Asturias con América.

«Sin duda era el menú que faltaba en Oviedo, todas nuestras fiestas tienen un componente gastronómico y a la fiesta de San Mateo le faltaba», destacó García Quintana. Un menú que coomienza este viernes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  3. 3 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  4. 4 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  5. 5 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  6. 6

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  7. 7 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  8. 8 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Fiestas de San Mateo, en Oviedo: cuarenta restaurantes servirán a partir de este viernes el Menú del Indiano

Fiestas de San Mateo, en Oviedo: cuarenta restaurantes servirán a partir de este viernes el Menú del Indiano