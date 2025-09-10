Fiestas de San Mateo, en Oviedo: cuarenta restaurantes servirán a partir de este viernes el Menú del Indiano Ofrecerán fabes con pantruque, albóndigas y tartaleta de manzana con ingredientes que unen Asturias y América

Luis Delgado, Andrés Zarracina, Isabel de la Busta, Alfredo García Quintana, Nacho Manzano, Alfonso Camba, Kiko Veiga, Miguel del Valle, Joaquín Pando y Edén Jiménez, en la presentación del Menú del Indiano en Casa Ramón.

Susana Neira Oviedo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:19

Vuelve San Mateo y por cuarto año consecutivo con el Menú del Indiano, la propuesta gastronómica para las fiestas diseñada por el chef Nacho Manzano y compuesto por dos platos, fabes con pantruque y albóndigas de ternera asturiana y gochu asturcelta, con puré de patata y queso del Principado, y de postre, tarteleta de manzanay helado de vainilla. Cuarenta restaurantes ovetenses lo servirán entre el 12 y el 22 de septiembre, con un precio y disponibilidad que dependerá de cada uno.

Un manjar «acompañado de sidra y vino de Asturias», maridó el presidente de Asturias con Sabor, Alfonso Camba, que lo presentó en Casa Ramón, en El Fontán, acompañado del concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, Nacho Manzano, otros responsables de Asturias con Sabor y patrocinadores como Sidra El Gaitero y Ternera Asturiana. Camba aprovechó la ocasion para recordar a Antonio Trevín y Eugenio Corpas, fallecidos en el último año y que «nos estuvieron ayudando a promocionar este menú».

Un menú que «quizá vamos un poco más lentos de lo que pensábamos en cuanto a restaurantes que se van a sumar, pero que no cabe ninguna duda de que va a quedar instaurado en la ciudad», indicó Manzano. Platos hechos con calidad y con ingredientes que unen Asturias con América.

«Sin duda era el menú que faltaba en Oviedo, todas nuestras fiestas tienen un componente gastronómico y a la fiesta de San Mateo le faltaba», destacó García Quintana. Un menú que coomienza este viernes.