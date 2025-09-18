Más de 100.000 personas, según los datos de la Policía Local, disfrutan en directo del Día de América en Asturias, una de ... las grandes citas de San Mateo y que sueña con lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Al frente de toda la organización está el presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos, Felipe Díaz-Miranda. El desfile comenzará este viernes a las cinco de la tarde.

–¿Ya está todo listo para el desfile?

–En esta fecha tiene que estar todo preparado, lógicamente. La gran sorpresa es que se han vendido todas las localidades para verlo en las sillas, más de 2.000.

–¿Cuántas personas participarán?

–Son 2.250 personas, integrantes de carrozas, bandas, figurantes... armar todo eso es complejo , un operativo importante. Tenemos la colaboración lógicamente de la Policía municipal y la Concejalía de Festejos, que nos han puesto todas las facilidades para que sea un éxito.

–Al final el recorrido incluye la avenida de Galicia.

–A través de Nacho Cuesta, Infraestructuras nos ha dicho que ningún problema, vamos por el lado izquierdo y damos la vuelta en la plaza de América para que el giro sea bueno hacia Marqués de Teverga. Vamos a seminaugurar el bulevar de la avenida de Galicia.

–¿Cuáles son las principales novedades de este año?

–Los países que van a disponer de carroza y las originalidades. Habrá una carroza de la Federación Internacional de Centros Asturianos, lo que es FICA, en colaboración con la Fundación Cajastur, dedicada a todos los centros asturianos del mundo. Y este año Camilo de Blas, que celebra su centenario, también tendrá una.

–¿Qué más países participan?

–México, Argentina, Brasil, Ecuador... y Perú, que este año es protagonista. Es un guiño porque hace dos años tuvimos aquí al embajador de España en Perú, que había sido ministro en dos ocasiones, y nos une un significado especial, y vinculado también al Papa León XIV. Tampoco faltarán los haigas, la carroza de Siero, los autobuses antiguos de ALSA, el guiño al deporte, los indianos, las carrozas infantiles, la del Centro Asturiano, cabezudos, la de Gascona... Y la Asociación Global Vives, algo original y nuevo, con ciudadanos afincados en todas las partes del mundo: Filipinas, Gran Bretaña, Estados Unidos...

–Y Pipo Prendes estrenará canción 'Asturamérica'..., ¿ya la ha escuchado?

–Está divertida, es un homenaje al inmigrante, a toda esa gente que se marchó en su inmensa mayoría con una mano delante y otra detrás. Una vez triunfando y otras no, pero arriesgándolo todo. Y también para homenajear a todos esos países que nos acogieron.

–¿Cuántos meses llevan preparando el Día de América en Asturias?

–Pues ahora mismo ya estamos preparando el del año que viene. Ten en cuenta que el principal problema es el económico. La SOF es una sociedad civil y sacar adelante todo cuesta cerca de 300.000 euros. El Ayuntamiento de Oviedo, nuestro mayor y fundamental patrocinador, nos aporta 180.000 euros, que se mantiene desde la época de 'Rivi', desde 2018. Imagínate los costes lo que han subido. Así que tiramos a base de imaginación, patrocinios y amigos... Todo lo que desfila por la calle Uría tiene que ser de calidad.

–¿Cómo se gestiona que salga una carroza?

–Primero de todo, tenemos una colaboración importantísima con Valencia. Carrozas Sánchez es un histórico que lleva saliendo 40 años y ahora es el hijo el que ha heredado la creación del padre. Negociamos con determinadas personas la posibilidad de que nos patrocinen, y luego vemos qué quieren representar y hacer el diseño. Y negociar con la Fundación Cajastur. Con Gascona, por ejemplo, nosotros dimos un paso importante al repartir sidra en lugar del vino blanco, que ha sido un éxito.

–¿Cuánto cuesta cada carroza?

–Depende de los módulos, de media 15.000 euros. Volvemos a lo mismo, que la calle Uría no acepta cualquier cosa.

–¿Cuánta gente ve el desfile en directo?

–La Policía Local nos dio el dato: entre 100.000 y 125.000 personas a lo largo de todo el recorrido.

–¿Han intentado la participación del Real Oviedo ahora que ha subido a Primera?

–Hace dos años ya participaron con una macrocarroza y hemos hecho muchas colaboraciones con ellos. Este año ha sido el protagonista absoluto y hay saturación de homenajes. Desde luego que estamos abiertos a todo, hay una relación maravillosa con la Fundación Real Oviedo.

–Comentaba que el Ayuntamiento les daba 180.000 euros, sin actualizar desde 2018. ¿No han pedido más?

–Sabemos el esfuerzo que hace y que lo pide todo el mundo. Hay que entender que las arcas municipales dan para lo que dan, con el patrocinio que tenemos tampoco nos podemos quejar viendo las grandes restricciones que hay en otras actividades.

–El desfile es Fiesta de Interés Turístico Nacional y ahora también el Desarme.

–Ellos son los segundos que lo consiguen. Nosotros tenemos en mente lograr la declaración internacional, que tenemos motivos suficientes par solicitarlo. Lo que pasa es que lleva un coste económico importante y un despliegue de medios, ya que hay que mandar información a todos los países.

–Pueden sumarlos al desfile el año que viene.

–Si están dispuestos a patrocinar y lo ven oportuno, estamos abiertos a cualquier iniciativa. Serían bienvenido.