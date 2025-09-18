El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe Díaz-Miranda, presidente de la SOF, en Oviedo. Mario Rojas

Fiestas de San Mateo de Oviedo

Felipe Díaz-Miranda, presidente de la Sociedad de Festejos de Oviedo
«Saldrán 2.250 personas en el desfile del Día de América en Asturias y vamos a seminaugurar la avenida de Galicia»

«De media cada carroza del Día de América en Asturias cuesta 15.000 euros; todo lo que desfila por la calle Uría tiene que ser de calidad»

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:51

Más de 100.000 personas, según los datos de la Policía Local, disfrutan en directo del Día de América en Asturias, una de ... las grandes citas de San Mateo y que sueña con lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Al frente de toda la organización está el presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos, Felipe Díaz-Miranda. El desfile comenzará este viernes a las cinco de la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche
  8. 8 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  9. 9 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón
  10. 10 Encuentran sin vida al montañero perdido en el pico Gilbo de Riaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Saldrán 2.250 personas en el desfile del Día de América en Asturias y vamos a seminaugurar la avenida de Galicia»

«Saldrán 2.250 personas en el desfile del Día de América en Asturias y vamos a seminaugurar la avenida de Galicia»