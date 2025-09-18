El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las carrozas ya preparadas en la losa de Renfe. S. N.
San Mateo

2.250 figurantes desfilarán en la 73 edición del Día de América en Asturias

Perú será el protagonista de este año y habrá otras novedades como la carroza de la Federación Internacional de Centros Asturianos

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:47

Los haigas, como es tradición, se encargarán de abrir el recorrido de la 73 edición del Día de América en Asturias, que contará con 2.550 figurantes y carrozas de México, Argertina, la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), musicalizada por Pipo Prendes, que estrenará el tema 'Asturamérica', la de Siero, Perú –el país homenajeado este año–, la de Camilo de Blas por sus cien años. o Gascona. También grupos folclóricos, cabezudos o charangas.

El desfile, organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos y declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, comenzará a las cinco de la tarde. Saldrá de la calle Independencia, avanzará por Uría y llegará hasta la plaza de América, atravesando antes la remozada avenida de Galicia, para regresar a su punto de partida.

Otras de las novedades de este año serán la participación de la Asociación Gloval Vives Oviedo, integrada por ciudadanos de todas las partes del mundo, y el Club Balonesto- Art-Chivo, que celebra su 40 aniversario y participarán con más de un centenar de jóvenes deportistas.

Se encargarán de cerrar el recorrido los mariachis hispano americanos y patrullas de la Policía Local y Protección Civil.

