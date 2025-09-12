Beatriz Ruiz y David del Pozo, nuevos ediles en el Consistorio de Llanera

Beatriz Ruiz Rincón y David del Pozo Robledo serán los nuevos concejales en el Ayuntamiento de Llanera. Entran en la Corporación tras las dimisiones ... de Gerardo Sanz, el hasta hace poco alcalde del concejo, e Iván Pérez. Su incorporación se formalizó este viernes en el registro municipal.

Beatriz Ruiz Rincón es graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y cuenta con un Máster en Retail por la Fundación Ramón Areces. Su incorporación al Ayuntamiento responde a la continuidad prevista en la lista electoral, «reflejando su compromiso con el proyecto socialista para Llanera», indicaron en la agrupación socialista. David del Pozo Robledo es diplomado en Relaciones Laborales y desarrolla su labor profesional como representante farmacéutico. Su entrada en la Corporación se produce tras las renuncias de Loreto Suárez y José Ramón Fanjul, motivadas por cuestiones personales, profesionales y de conciliación.

El secretario general de la agrupación socialista de Llanera, José Antonio González, indicó que «con la llegada de Beatriz y David reforzamos un proyecto que es colectivo, abierto y sólido». Su incorporación, prosiguió, «garantiza la estabilidad y la continuidad de un trabajo compartido, y confirma que el PSOE de Llanera cuenta con un equipo preparado, cohesionado y dispuesto a seguir construyendo un concejo con futuro».

«Estar en la lista electoral ya mostraba su implicación en el proyecto socialista y su compromiso con el concejo de Llanera, y comparten los valores, las prioridades y la visión de nuestro equipo para trabajar por el concejo», remarcaron en la agrupación socialista de Llanera.