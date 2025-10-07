El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El encuentro de la alcaldesa de Llanera con el viceconsejero de Infraestructuras. E. C.

La alcaldesa de Llanera pide al Principado más seguridad vial junto a los colegios

«Al peligro de no respetar los límites de velocidad, se añade el hecho de que son zonas con un elevado flujo de tráfico diario», alerta Eva Pérez

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Llanera

Martes, 7 de octubre 2025, 19:36

Reforzar la seguridad vial de determinadas zonas del concejo. Esa fue una de las principales peticiones que la alcaldesa de Llanera, la ... socialista Eva María Pérez, trasladó al viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, en la reunión que mantuvieron recientemente para abordar distintos asuntos en materia de movilidad, infraestructuras y administración local. En detalle, la regidora incidió en que la seguridad vial de los entornos de los colegios de Posada y San Cucao es una cuestión «que debe atajarse con urgencia, puesto que se están produciendo situaciones peligrosas para la seguridad de peatones y vehículos».

