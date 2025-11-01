Amigos del Roble rinde tributo a Enrique Meoro y a la sidrería El Polesu

Ya está todo preparado para todo un mes –este de noviembre– de actividades en Pola de Siero de la mano de la asociación Amigos del Robl ... e. El colectivo se centra en la recuperación y protección de la cultura tradicional de la región y, concretamente, de la villa sierense. Así, el presidente del colectivo, Miguel Ánxel Montenegro, dio cuenta de algunos de los actos previstos, como la entrega de los galardones Personaxe y Chigreru del Año. Será el próximo viernes, día 21, a las seis de la tarde, cuando se entregarán estos galardones a Enrique Meoro, antiguo presidente de este colectivo, por su trabajo en la defensa de las expresiones tradicionales de la villa, y a la sidrería El Polesu, por mantener viva la cultura sidrera «a la que se cuida y mima».

Ampliar Una tertulia de los Cancios de Chigre en El Polesu. Pablo Nosti

Pero hay más actividades que comienzan de manera inmediata en lo que se ha bautizado como el Mes del Roble. De hecho, hoy mismo está programada una salida a la gueta a Fuensanta, en el vecino concejo de Nava.

Ampliar Enrique Meoro. P. Nosti

El próximo sábado, día 8, habrá un amagüestu en el local de la asociación –junto a la plaza de Les Campes– a partir de las seis de la tarde.

Para el siguiente sábado, día 15, se va a celebrar un coloquio en el Palacio del Marqués de Santa Cruz sobre les sampedraes –coplillas improvisadas que se cantan en la noche de San Pedro y que recogen con humor la actualidad de la localidad–, con la participación de Pili Domínguez, presidenta de la asociación de amas de casa, y su hermano Juanjo, que es el cronista del concejo de Siero, entre otros.

«Queremos abordar lo que es tradición y buscar relevo, que la gente joven vea que no se trata de tres viejos que cantan, que es algo improvisado, abierto para todo el mundo».

Será a partir de las 12 horas y estará abierto a todo el público. ¿Y cómo se acabará esa mesa redonda? «Cantando, claro». El sábado 29 habrá una excursión que se está preparando. «La gente está respondiendo».

Y también promociones

Con todo ello, durante este mes, una veintena de establecimientos de La Pola, Gijón, Nava y Lieres –hosteleros y comerciales– ofrecen una serie de descuentos y promociones a quienes acrediten ser socios de Amigos del Roble. Porque uno de los objetivos de la directiva –que asumió la agrupación– era aumentar su base social. «Empezamos el pasado febrero con unos 166 socios y ahora superamos los 350», apuntó Montenegro.

La asociación se ha empeñado en crecer y, este año, ya se trabajó en la recuperación de las fiestas de San Pedro en La Pola. Ya de cara al próximo año, se trabaja en los Cancios de Chigre.