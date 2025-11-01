El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Valentín Fuente, Isabel Gómez y Miguel Ánxel Montenegro, de la directiva de Amigos del Roble. A. F. G.

Amigos del Roble rinde tributo a Enrique Meoro y a la sidrería El Polesu

Los premios Perxonaxe y Chigreru del Añu se entregarán el viernes 21, dentro de un programa de actividades durante todo el mes en Pola de Siero

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:42

Ya está todo preparado para todo un mes –este de noviembre– de actividades en Pola de Siero de la mano de la asociación Amigos del Robl ... e. El colectivo se centra en la recuperación y protección de la cultura tradicional de la región y, concretamente, de la villa sierense. Así, el presidente del colectivo, Miguel Ánxel Montenegro, dio cuenta de algunos de los actos previstos, como la entrega de los galardones Personaxe y Chigreru del Año. Será el próximo viernes, día 21, a las seis de la tarde, cuando se entregarán estos galardones a Enrique Meoro, antiguo presidente de este colectivo, por su trabajo en la defensa de las expresiones tradicionales de la villa, y a la sidrería El Polesu, por mantener viva la cultura sidrera «a la que se cuida y mima».

