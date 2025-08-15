Apuesta en firme de Siero por la Ciudad de la Justicia: 25.000 metros cuadrados junto a Oviedo

Se trata de una parcela de casi 25.000 metros cuadrados en pleno eje comercial y de servicios de Paredes, en Siero, al ... lado del centro comercial Parque Principado y muy cerca de Oviedo. Se estima que tiene un precio de mercado de entre cinco y siete millones de euros. Y es la apuesta en firme del alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', para construir la nueva Ciudad de la Justicia de Asturias; una parcela que es del Ayuntamiento y que se cedería gratis. Así se trasladará en breve, de manera oficial, al Gobierno regional.

Hasta el lugar se desplazó este viernes el regidor acompañado del edil Pergentino Martínez. «Avanzamos y concretamos nuestra propuesta, es una parcela urbana consolidada que tiene una forma irregular, pero que a partir del próximo septiembre vamos a comenzar a trabajar para conseguir que tenga una superficie más compacta que permita el mayor aprovechamiento posible, con un equipo de abogados y arquitectos», explicó con un plano en la mano. «Lo que aspiramos es a tener una Ciudad de la Justicia justa en cuanto a su ubicación, y que pueda ser Siero el lugar elegido».

Ampliar El edil Pergentino Martínez y el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', muestran un plano de la parcela que se quiere ceder. A. F. G.

¿Y si no se gana esta apuesta? La parcela, con el diseño ya compactado, será uno de los terrenos «con mejor ubicación comercial de toda Asturias para ponerla en el mercado y lograríamos atraer algún tipo de actividad económica para el concejo, generación de empleo y recursos para el Ayuntamiento», por lo que sería un trabajo de consolidación de la superficie que no caería en saco roto. «Es una zona muy atractiva y tendrá mucha demanda».

Pero la oferta del equipo de gobierno es clara: «La ofrecemos gratis para concentrar los juzgados –dispersos por diferentes puntos de Oviedo–; renunciamos a esos ingresos (por la venta de la parcela) porque entendemos que tener aquí la sede judicial generaría un beneficio importante para nuestro municipio dentro de esa área metropolitana que es real, pero que desde la política no se reconoce». Puso como ejemplo de la atracción que genera esta superficie del municipio el interés que muestran muchas empresas por instalarse ahí. «Los ciudadanos de toda Asturias acuden aquí para hacer sus compras; por eso, entendemos que para una sede administrativa de ámbito supramunicipal también sería una ubicación ideal. Tenemos que tener una visión para dar el mejor servicio a nuestros ciudadanos».

Compleja operación

El alcalde sierense provocó un terremoto entre administraciones –la de Justicia, el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo– el pasado junio tras ofrecer terrenos para agilizar la construcción de la Ciudad de la Justicia en su concejo. Así se lo trasladó, en un encuentro, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro. «Queremos comarcalizar y centralizar los servicios de justicia en un lugar que está muy bien comunicado por carretera, por transporte público, tanto por la línea urbana de autobuses de Oviedo como por tren, y con metros suficientes para construir incluso un aparcamiento», dijo 'Cepi' entonces.

Pero en esta ordenación judicial hay más propuestas que afectan a los juzgados de La Pola. El inmueble actual –en la calle Párroco Fernández Pedrera– se ha quedado pequeño y es demasiado antiguo. El alcalde tiene en mente una compleja operación que implica la cesión de más terrenos gratis para un nuevo edificio. Tiene en el punto de mira dos parcelas; una que se encuentra en el ámbito Siero-este, que es propiedad de Alimerka –al lado del asilo de mayores, donde se iba a construir un supermercado y que el Ayuntamiento quiere adquirir– y en la que se ubica el cuartel de la Guardia Civil, y donde se busca un convenio urbanístico para liberar parte de la superficie.

Sobre la primera de las opciones, la de Alimerka, el regidor explicó que ya se están haciendo gestiones para adquirirla. «Estamos negociando con la empresa». Pero hay otro plan mucho más ambicioso que implicaría derribar el actual cuartel de la Guardia Civil –ubicado en la calle Torrevieja, en pleno centro urbano–, liberar la superficie, edificar unas nuevas instalaciones para el cuerpo y ceder la finca sobrante para este nuevo Palacio de Justicia.