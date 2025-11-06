El Ayuntamiento de Siero lanza una convocatoria de nueve empleos en prácticas

El Ayuntamiento de Siero lanza una nueva convocatoria del programa de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel ... de estudios 2025-26, destinada a jóvenes desempleados menores de 30 años. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 20 de este mes. En total, se ofertan nueve plazas, con una duración de un año a jornada completa, salvo excepciones autorizadas.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, detalló los puestos: se trata de un arquitecto, dos arquitectos técnicos, un ingeniero técnico, un delineante, un administrativo, un informático y un auxiliar administrativo.

Las personas interesadas deberán ser menores de 30 años, estar inscritas como beneficiarias en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo regional y no haber sido contratadas previamente en prácticas o mediante contrato formativo vinculado a la misma titulación.

Para la realización del programa, el Ayuntamiento ha obtenido una ayuda de 229.321 euros, cofinanciada por el Principado a través del Sepepa, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Programa Fondo Social Europeo Plus.

Las solicitudes se podrán presentar en las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) de La Pola y Lugones, telemáticamente o por correo ordinario.