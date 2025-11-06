El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ayuntamiento de Siero. Pablo Nosti

El Ayuntamiento de Siero lanza una convocatoria de nueve empleos en prácticas

Está destinada a jóvenes desempleados menores de 30 años

A. F. G.

Siero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:07

El Ayuntamiento de Siero lanza una nueva convocatoria del programa de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel ... de estudios 2025-26, destinada a jóvenes desempleados menores de 30 años. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 20 de este mes. En total, se ofertan nueve plazas, con una duración de un año a jornada completa, salvo excepciones autorizadas.

