Las baterías son «necesarias para la transición energética», afirma el alcalde de Siero

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', quiso destacar este lunes que las autorizaciones para la instalación de tres parques de baterías ... en una misma finca en Argüelles las ha dado el Principado, «no el Ayuntamiento». Pero a renglón seguido volvió a defender este tipo de instalaciones «que son necesarias para la transición energética».

Es más, dijo que son «vitales»; «¿cómo vamos a poder utilizar la energía renovable, tanto solar como eólica, si no tenemos un modo de almacenarla para los momentos en los que haya excesos y tirar de ella cuando no se genera? Es imprescindible para darle sostenibilidad al sistema y para no depender de combustibles fósiles o del gas».

Y además de eso, «podemos pensar en que podríamos tener la energía más barata», manifestó el regidor.

Para esta gran instalación energética se superan los 36 millones de euros de inversión. Estos planes están impulsados por dos firmas –Galbano Power e Indus Power–, que concentraron los tres proyectos para su instalación en una única parcela en la zona de Fuentespino, entre la carretera nacional 634 y la que conecta con San Miguel. Al lado del terreno se encuentra una instalación de prefabricados de hormigón.

Los vecinos ya han comenzado a movilizarse nuevamente; habrá una asamblea el próximo jueves, día 23, a las 20 horas, y la presidenta de la asociación en Argüelles, Loli Prendes, anuncia que «se va a dar la cara a este atropello».

Desde el Gobierno regional se argumenta que, en el documento ambiental, se incluye un estudio de modelización acústica en el que se evalúa el ruido generado por todas las instalaciones de las tres plantas en la fase de funcionamiento, incluyendo una modelización en la situación más desfavorable, con todos los equipos funcionando simultáneamente (sistemas de refrigeración, inversores o transformadores). También se incluye un análisis conjunto de la vulnerabilidad, incluyendo un estudio de la dispersión de gases tóxicos y de materiales en caso de incendio.