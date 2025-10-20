El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Protesta de los vecinos de Argüelles contra las baterías. Román

Las baterías son «necesarias para la transición energética», afirma el alcalde de Siero

Ángel García señala que la autorización para el almacén de Argüelles la ha dado el Principado, «no el Ayuntamiento»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:50

Comenta

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', quiso destacar este lunes que las autorizaciones para la instalación de tres parques de baterías ... en una misma finca en Argüelles las ha dado el Principado, «no el Ayuntamiento». Pero a renglón seguido volvió a defender este tipo de instalaciones «que son necesarias para la transición energética».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

