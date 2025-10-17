La inversión del gran parque de baterías de Argüelles supera los 36 millones

El primero de los tres proyectos fue autorizado el pasado jueves y, este viernes, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo aprobó la construcción de ... los dos parques de baterías restantes. Se trata de una iniciativa en la que se han unido tres almacenes en una misma parcela –catalogada como industrial– en Argüelles, Siero. Según la documentación presentada para esta gran instalación energética, se superan los 36 millones de euros de inversión.

Estos planes están impulsados por dos firmas –Galbano Power e Indus Power–, que concentraron los tres proyectos para su instalación en una única parcela en la zona de Fuentespino, entre la carretera nacional 634 y la que conecta con San Miguel. Al lado del terreno se encuentra una instalación de prefabricados de hormigón.

Los vecinos ya han comenzado a movilizarse nuevamente; habrá una asamblea el próximo jueves, día 23, a las 20 horas, y la presidenta de la asociación en Argüelles, Loli Prendes, anuncia que «se va a dar la cara a este atropello». Este fue uno de los colectivos que presentaron alegaciones. En detalle, se indicó ante el Principado que en la propuesta empresarial «se antepone la calificación de suelo industrial a la seguridad de las personas por los residuos generados, el riesgo de explosión, el ruido, la contaminación lumínica y la violación de la intimidad; no se trata de una actividad limpia, no se han valorado alternativas al trayecto de la línea, existe patrimonio arqueológico y afección a la N-634».

En la respuesta del Gobierno regional se argumenta que, en el documento ambiental, se incluye un estudio de modelización acústica en el que se evalúa el ruido generado por todas las instalaciones de las tres plantas en la fase de funcionamiento, incluyendo una modelización en la situación más desfavorable, con todos los equipos funcionando simultáneamente (sistemas de refrigeración, inversores o transformadores).

Compatibilidad

También se incluye un análisis conjunto de la vulnerabilidad, incluyendo un estudio de la dispersión de gases tóxicos y de materiales que se pudieran emitir en caso de incendio y que puedan tener un impacto sobre la población y el medio, análisis del electromagnetismo y del impacto paisajístico, incluyendo simulaciones de la instalación completa desde las zonas más transitadas del entorno, y se detallan las medidas específicas de integración paisajística previstas, considerando que el impacto en el paisaje por la implantación y su sistema de evacuación es compatible.

Así, desde el Principado se señala que «la tramitación independiente de los tres expedientes responde a criterios técnicos y administrativos válidos, cumpliendo con la normativa vigente en materia de evaluación ambiental y autorización administrativa». Se detalla que cada proyecto es una unidad técnica y operativa autónoma, con su propio sistema de gestión, seguridad y mitigación de impactos y, por lo tanto, «no existe un uso fraudulento de la norma, sino una tramitación conforme a derecho. El emplazamiento del proyecto se encuentra en suelo urbano con uso industrial, conforme a la normativa municipal y autonómica, y el uso del suelo es compatible con la actividad proyectada. El almacenamiento de energía con baterías es clave para la transición energética y la estabilidad del sistema eléctrico y genera empleo y desarrollo tecnológico en la región, posicionando Asturias como un referente en innovación energética».