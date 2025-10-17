El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo En directo: Real Oviedo - Espanyol
La presidenta de la asociación vecinal de Argüelles, Loli Prendes, en una protesta contra el parque. Román

La inversión del gran parque de baterías de Argüelles supera los 36 millones

El Principado autoriza la totalidad de los expedientes, de los que quedaban dos de tres, y los vecinos anuncian que van a «plantar cara»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:31

Comenta

El primero de los tres proyectos fue autorizado el pasado jueves y, este viernes, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo aprobó la construcción de ... los dos parques de baterías restantes. Se trata de una iniciativa en la que se han unido tres almacenes en una misma parcela –catalogada como industrial– en Argüelles, Siero. Según la documentación presentada para esta gran instalación energética, se superan los 36 millones de euros de inversión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  5. 5 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  6. 6 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8 Último adiós José Manuel Espinosa, un «buen compañero, aguerrido y bondadoso»
  9. 9 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  10. 10

    17-O Asturias, manifestación contra el peaje de la autopista del Huerna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La inversión del gran parque de baterías de Argüelles supera los 36 millones

La inversión del gran parque de baterías de Argüelles supera los 36 millones