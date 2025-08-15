Berros acusa a 'Cepi' de «enmascarar» el acuerdo para contratar la zona azul

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Siero, Juan Luis Berros, acusa al alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', de «intentar enmascarar ... el acuerdo adoptado hace unos meses, sólo por su grupo y con base en su mayoría absoluta, por el que ha iniciado la contratación de una empresa para la explotación de la zona azul en el concejo durante los próximos cuatro años, más otro de prórroga que duplicará las plazas reguladas de pago ya existentes».

Dicho contrato, explica, «trata cifras de más de 400.000 euros al año con importantes beneficios económicos netos para el Ayuntamiento». Por eso, para el portavoz del PP «el problema no son las nuevas 164 plazas de zona de pago –en referencia al nuevo aparcamiento disuasorio abierto esta semana en La Pola–, sino las más de 700 que en esta villa y en Lugones se crearán con la nueva adjudicación que está en marcha».

Berros denuncia que «de nuevo el alcalde vuelve a faltar a la verdad cuando dice que el nuevo aparcamiento disuasorio de 164 plazas de La Pola será, de momento, gratuito, aunque esté pintado como zona azul, o que en la nueva regulación de la ordenanza local pendiente de aprobación o modificación habrá beneficios para los ciudadanos». Berros acusa al socialista de «no haber ofrecido una sola razón por la que este y otros aparcamientos que se implantarán en el concejo deban ser de pago, incluso mediante abonos mensuales de tarifa plana de elevado importe»; defiende que «un Ayuntamiento rico como el de Siero no precisa los ingresos que percibirá por tal adjudicación».

Los argumentos

En este sentido, para el portavoz del PP «no es necesario que este aparcamiento ni otros se destinen a la zona azul» y sostiene su defensa en tres principales argumentos: «Porque en las zonas exteriores donde están ubicados no se precisa una rotación de vehículos, que es la justificación que habitualmente se argumenta para la implantación de la regulación de pago en La Pola y en Lugones; porque el máximo de dos horas se superará frecuentemente en actos deportivos y culturales; y porque no beneficia ni al residente ni al visitante ni al comercio local, que pasará de largo a otros destinos con mayores facilidades de aparcamiento».

Berros lamenta que la estrategia del alcalde «siempre sea la misma: primero hace lo que le viene en gana sin necesidad alguna y, cuando la gente protesta y se moviliza ante injustificadas decisiones, intenta enmascararlas con falsedades y medias verdades, pretendiendo vender verdaderas bondades de sus propuestas con el fin único de que le crean».