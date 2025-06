El alcalde Ángel García, 'Cepi', y los sindicatos rechazan la pérdida de la unidad judicial de violencia de género de Siero

Responsables de los sindicatos de los funcionarios de Justicia de Asturias –CSIF, UGT y STAJ– lanzaron en la mañana de este jueves la voz de ... alarma durante una reunión mantenida con el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', en la Casa Consistorial. «La nueva Ley Orgánica aprobada en enero para mejorar la eficiencia del servicio público de justicia implicará la pérdida de la unidad de atención especializada en violencia de género en La Pola», apuntaron los delegados sindicales regionales. «Para cualquier atención, ya sea por la vía penal o por la civil, habría que acudir, en este caso, hasta la sede judicial de Gijón».

La respuesta por parte del regidor sierense no se hizo esperar. «Me pidieron una reunión; les he escuchado; se trata de algo que vamos a intentar evitar. Hoy mismo –por este jueves– he solicitado una reunión con la viceconsejera del área (Encarnación Vicente) para analizar la realidad y, si esa fuese la intención, trabajar para que no se pierda ese servicio en nuestro concejo».

Desde las centrales sindicales informaron de que, en la actualidad, hay cuatro juzgados en La Pola y que es uno de ellos, el número 3, el que tiene funciones de violencia de género, que se compatibilizan con las de primera instancia e instrucción. «Va a suponer una merma en la atención a la ciudadanía en un ámbito tan sensible y que requiere, por contra, más especialización por parte de los trabajadores».

Para asumir esta nueva carga de trabajo habrá un nuevo juzgado especializado en violencia de género en Gijón, que se sumará al que ya está operativo desde hace años. Cuando entre en funcionamiento, asumirá la instrucción de más de 4.000 asuntos anuales correspondientes a los partidos judiciales de Siero, Villaviciosa, Piloña, Llanes y Cangas de Onís.

Aplauso de Chamarro

Así lo indicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, quien manifestó su satisfacción por la creación de esta nueva plaza, aprobada este martes por Real Decreto del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a pesar de las críticas de los funcionarios. «Lo veníamos anticipando como una posibilidad bastante cierta, y definitivamente será una realidad», celebró Chamorro.

Su activación tendrá lugar cuando, en el marco de la nueva reestructuración del servicio de justicia, los juzgados unipersonales de Gijón se transformen en tribunales de instancia, lo que, al igual que en el resto de grandes partidos judiciales de la región (Oviedo, Avilés, Mieres y Langreo), se espera para finales de año o enero de 2026. Ese tribunal contará con una sección especializada en violencia de género con dos plazas de juez: la ya existente y la de nueva creación.

Pero la Ley Orgánica para mejorar la eficiencia en la justicia acarrea otra novedad, como es la ampliación de la jurisdicción de estas secciones, que ya no se limitarán a atender las causas relacionadas con la violencia de género, sino todos los delitos contra la libertad sexual cuyas víctimas sean mujeres. De ahí el elevado número de asuntos que el TSJA prevé que atienda el nuevo órgano, que desde Gijón asumirá los asuntos de esta índole de todo el oriente de Asturias.

Lo hará, no obstante, solo en lo que respecta a la fase de instrucción, pero no a la de enjuiciamiento. «Gijón se va a convertir en una sede judicial importante desde el punto de vista de la lucha contra esta lacra de la violencia de género y de las agresiones sexuales», destacó Chamorro.

Una de las cuestiones que más preocupa en el TSJA es la de poder contar con una adecuada dotación de personal, no solo por la mayor extensión geográfica que abarcará esta nueva plaza de violencia contra la mujer, sino por el hecho de tener que asumir, a partir de octubre, el resto de delitos contra la libertad sexual.