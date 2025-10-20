El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Visita al inicio de las obras de mejora del camino de Reanes a La Cuesta, en Lieres. A. F. G.

'Cepi' destaca la importancia de la gran promoción de vivienda en Pola de Siero

El alcalde señala que el desarrollo de los 50.000 metros cuadrados de suelo junto a Les Campes implicará «una importante urbanización»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:47

Comenta

«Son muchas las viviendas que se pueden construir; la mayoría, de baja densidad. Se trata de un sitio muy interesante de La Pola para ... este desarrollo que contempla un importante proyecto de urbanización, muy cuantioso». El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', destacó este lunes la importancia de la reactivación de una bolsa de terreno de casi 50.000 metros cuadrados para nueva edificación, tal y como adelantó EL COMERCIO. Se trata de una que abarca desde la avenida de Gijón –donde, además, habrá pisos protegidos– hasta la zona de El Rebollar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  4. 4

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  5. 5 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  6. 6 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  7. 7

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  8. 8 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  9. 9 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  10. 10 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Cepi' destaca la importancia de la gran promoción de vivienda en Pola de Siero

&#039;Cepi&#039; destaca la importancia de la gran promoción de vivienda en Pola de Siero