'Cepi' destaca la importancia de la gran promoción de vivienda en Pola de Siero

«Son muchas las viviendas que se pueden construir; la mayoría, de baja densidad. Se trata de un sitio muy interesante de La Pola para ... este desarrollo que contempla un importante proyecto de urbanización, muy cuantioso». El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', destacó este lunes la importancia de la reactivación de una bolsa de terreno de casi 50.000 metros cuadrados para nueva edificación, tal y como adelantó EL COMERCIO. Se trata de una que abarca desde la avenida de Gijón –donde, además, habrá pisos protegidos– hasta la zona de El Rebollar.

Por lo pronto, se está tramitando ambientalmente el plan parcial para poner, posteriormente, el suelo a disposición de los promotores. «Tiene que haber solares para la construcción de vivienda, y activar el mercado», añadió el regidor. «Se trata de una muy buena noticia porque este suelo llevaba mucho tiempo parado».

El plan parcial lo impulsa la empresa Promontoria Coliseum Real Estate. La propuesta de esta empresa se centra en el aprovechamiento de casi la mitad de la parcela. De este modo, en poco más de 23.000 metros cuadrados se quiere edificar vivienda protegida –sobre unos 5.000 metros cuadrados– y el resto se destinará a la construcción de baja densidad. También se reservan más de 5.000 metros para zonas verdes y casi 3.500 para destinarlos a equipamientos.

El viario supondrá ocupar unos 14.000 metros cuadrados para dar servicio al interior del ámbito y para cerrar una nueva conexión entre los extremos, completando así la urbanización de esta zona norte de la villa.

Según se detalla en la documentación presentada, la tramitación de este nuevo plan parcial «implica incorporar a la ordenación un 40% de edificabilidad que se destinará a vivienda protegida, dando cumplimiento al artículo 20 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, lo que permitirá incrementar el parque protegido del municipio, que en los últimos años ha experimentado un aumento de la población, lo que ha implicado un incremento de la demanda de obra nueva y de alquiler».

De este modo, con el planeamiento se persiguen varios objetivos. Sobre las infraestructuras, se ha diseñado un «adecuado acceso y conexión a los viales existentes; se desarrolla una parte de la ronda norte que se fija en los planos del Plan General y, desde este vial, parte un nuevo que comunicará con los existentes, por un lado, con la calle La Quinta y con Santa Ana». Sobre la estructura urbana, se indica que está «ligada a las soluciones formales existentes en el entorno, con las urbanizaciones de vivienda unifamiliar ubicadas al este y al sur del ámbito». En el entorno de las calles Santa Ana y avenida de Gijón se ubicarán las zonas destinadas a vivienda plurifamiliar de baja densidad, además de crear nuevas zonas verdes y de equipamientos.

Sobre la dotación de aparcamientos, se señala que en la zona no se aprecia actualmente déficit de plazas, «aunque los propuestos en el plan vendrán a aumentar el número de plazas públicas, además de los correspondientes en las parcelas privadas».

Precisamente, el Ayuntamiento de Siero ya ha aprobado el proyecto para urbanizar la avenida de Gijón. Se trata de una actuación con una inversión prevista de unos 900.000 euros y que aprovechará el espacio ganado tras el derribo de una antigua nave que generaba un embudo en esta entrada a la villa, en el acceso de la plaza de Les Campes. La obra se desarrollará en el tramo que va hasta las escaleras de Santa Ana, que comunican con la capilla.

Este proyecto de urbanización rompe con el 'modelo Siero' que se ha implantado en otras actuaciones, tanto en La Pola como en Lugones. De este modo, no habrá carril bici por falta de espacio para ello.