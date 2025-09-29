Comienzan en Valdesoto las obras para dotar de saneamiento a Cotiellos, Recuistu y La Piniella
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 884.473 euros y un plazo de ejecución de ocho meses
Valdesoto
Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:43
El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, acudieron en ... la mañana de este lunes al comienzo de las obras del esperado saneamiento de la zona rural de Cotiellos, Recuistu y La Piniella, ubicada en la parroquia de Valdesoto. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 884.473 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.
Tal y como explicaron los ediles, actualmente los núcleos de Cotiellos, Recuistu y La Piniella carecen de red de saneamiento, salvo una zona de La Piniella que dispone de algún tramo de colector vecinal, vertiendo al terreno natural en todo caso. El proyecto recoge la ejecución de un total de 2.982 metros de longitud (en tubería PVC de D315 y 250 mm) que dará servicio a unos 194 habitantes que se conectarán al colector general del arroyo Valdesoto. Además, incluye la reposición de todos los caminos afectados por las obras.
Durante la visita, el primer edil remarcó el esfuerzo inversor por parte del Consistorio en materia de saneamiento. «Comprometernos con el saneamiento es comprometernos con el medio ambiente y con la zona rural», aseguró García. En este sentido, el alcalde quiso destacar la inversión en este tipo de actuaciones para la parroquia de Valdesoto, que desde 2015 roza los 3.850.000 euros.
«Desde 2015 y con los últimos datos de licitación actualizados, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 82 proyectos diferentes dando servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas». En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.
