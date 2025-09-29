El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Rubén Montes, de la empresa adjudicataria; Juan Carlos Álvarez, ingeniero municipal; el concejal Alejandro Villa, el alcalde Ángel García y la ingeniera municipal, Leire Gabilondo, en la zona de Cotiello donde se iniciaron los trabajos de saneamiento. E. C.

Comienzan en Valdesoto las obras para dotar de saneamiento a Cotiellos, Recuistu y La Piniella

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 884.473 euros y un plazo de ejecución de ocho meses

Marta Varela

Marta Varela

Valdesoto

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:43

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, acudieron en ... la mañana de este lunes al comienzo de las obras del esperado saneamiento de la zona rural de Cotiellos, Recuistu y La Piniella, ubicada en la parroquia de Valdesoto. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 884.473 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  3. 3

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  4. 4 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  5. 5 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  6. 6 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  7. 7 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  8. 8 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  9. 9

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza
  10. 10 Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo alemán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Comienzan en Valdesoto las obras para dotar de saneamiento a Cotiellos, Recuistu y La Piniella

Comienzan en Valdesoto las obras para dotar de saneamiento a Cotiellos, Recuistu y La Piniella