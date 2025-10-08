Crecimiento imparable en Lugones: «Vamos a llegar a los 20.000 habitantes»

Se ha tenido que esperar más de dos décadas, pero ya está en marcha uno de los más importantes desarrollos urbanísticos de Lugones. El ... Grupo Casado –una constructora de Cantabria– ha dado inicio a los primeros trabajos para el desarrollo del gran bulevar de esta población sierense, desde la rotonda que cruza con la calle Leopoldo Lugones hasta Les Bellotines. Se trata del vial de unos 700 metros, y de todos los servicios, que dará pie a la adecuación posterior de los espacios públicos –aceras y zonas verdes– por parte del Ayuntamiento. Esta colaboración público-privada va a destinar unos 9 millones de euros a este ensanche, «la inversión más importante en la historia para este núcleo, que llegará a tener en pocos años unos 20.000 habitantes», destacó el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi'. En la actualidad hay unos 15.000, siendo ya el primer núcleo del municipio.

Tal y como ya informó EL COMERCIO, este nuevo desarrollo permitirá la construcción de, al menos, un millar de nuevas viviendas. Con el desarrollo de la urbanización, la citada constructora dará comienzo a la edificación de las primeras 200. La receta del equipo de gobierno para rebajar el precio de los pisos es clara: «Aumentar la oferta», resaltó el regidor.

El socialista explicó que «nosotros, como Ayuntamiento, haremos en paralelo la parte del bulevar verde siguiendo el diseño de fases anteriores. En total, entre la inversión del promotor privado y la municipal, se movilizarán casi nueve millones de euros, lo que convierte esta actuación en la obra más importante de Lugones, tanto por importe como por significado». En detalle, la parte privada asciende a cuatro millones de euros; cinco, la municipal. La primera partida, 2,6 millones, ya se encuentra en el presupuesto para 2026.

Respecto al calendario, el alcalde señaló que «el plazo de ejecución que tienen es de entre 12 y 15 meses. En nuestro caso, aún no hemos licitado nuestra parte, ya que estamos con la tramitación final de las expropiaciones para disponer del suelo. Esperamos poder tenerlo adjudicado en el primer trimestre de 2026 para ir en paralelo a la actuación del Grupo Casado«.

Durante su intervención, el regidor destacó que «desde el Ayuntamiento ser ágiles y proyectar las infraestructuras y desarrollos necesarios que permitan a su vez generar suelo, y al mismo tiempo acompañar a los promotores que quieren desarrollar vivienda, es una fórmula que está dando éxito a Siero. Tenemos un compromiso claro con el problema de la vivienda, y una de las formas de afrontarlo es aumentando la oferta. Para ello, el Ayuntamiento tiene que hacer mucha gestión urbanística. Estoy muy satisfecho del trabajo que se está realizando desde el área de Urbanismo en el concejo, que nos permite avanzar hacia ese objetivo».

Las cifras

En detalle, la intervención municipal contempla dos zonas de circulación viaria. La primera, de aproximadamente 2.525 metros cuadrados, dará continuidad al tramo que ejecutará la iniciativa privada desde la calle Río Ibias hasta la glorieta de Malvarán. La segunda, de 1.055 metros cuadrados, prolongará la calle Río Caudal en dirección oblicua hacia la avenida Constitución, con una longitud aproximada de 37 metros. El resto del ámbito se destinará a una gran franja verde de unos 11.550 metros cuadrados, con un trazado lineal de 520 metros de eje central, que incluirá zonas de paseo, áreas de estancia, bancos, vegetación y aparatos de gimnasia para mayores. El diseño busca alternar zonas de sombra, espacios soleados y recorridos peatonales.