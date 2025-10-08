El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Responsables de las empresas implicadas en el proyecto y del Ayuntamiento, con el alcalde, en la zona de desarrollo del bulevar. Juan Carlos Román

Crecimiento imparable en Lugones: «Vamos a llegar a los 20.000 habitantes»

La constructora Grupo Casado inicia el desarrollo del gran bulevar y de las primeras 200 viviendas del millar que tendrá el ámbito

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:15

Comenta

Se ha tenido que esperar más de dos décadas, pero ya está en marcha uno de los más importantes desarrollos urbanísticos de Lugones. El ... Grupo Casado –una constructora de Cantabria– ha dado inicio a los primeros trabajos para el desarrollo del gran bulevar de esta población sierense, desde la rotonda que cruza con la calle Leopoldo Lugones hasta Les Bellotines. Se trata del vial de unos 700 metros, y de todos los servicios, que dará pie a la adecuación posterior de los espacios públicos –aceras y zonas verdes– por parte del Ayuntamiento. Esta colaboración público-privada va a destinar unos 9 millones de euros a este ensanche, «la inversión más importante en la historia para este núcleo, que llegará a tener en pocos años unos 20.000 habitantes», destacó el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi'. En la actualidad hay unos 15.000, siendo ya el primer núcleo del municipio.

