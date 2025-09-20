40 ediciones de Agrosiero: «Un certamen para defender el medio rural de Asturias, lo nuestro»
El consejero Marcelino Marcos señala que el sector ganadero «vive un buen momento» y anima a los jóvenes a trabajar en el campo
Siero
Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:56
Son 40 ediciones las que cumple este año la feria de muestras de Siero centrada en el mundo rural y en el pujante sector ... agroalimentario, Agrosiero, que se celebra hasta este domingo en sus dos sedes, en el Mercado Nacional de Ganados de La Pola y en la plaza cubierta, en el centro urbano. «Tenemos que seguir poniendo en valor el papel que desarrolla este concejo a la hora de dinamizar un ámbito con los múltiples eventos que realiza, y con un papel fundamental para todo el sector ganadero asturiano en este recinto», declaraba en el acto de apertura, a las puertas del mercado poleso, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez. Un foro que, aseguró, «sirve para defender lo nuestro».
Ante el público que se agolpaba, el responsable regional quiso lanzar un mensaje claro: «Desde el punto de vista de precios, estamos viviendo un buen momento; lo que no quiere decir que no haya problemas. Siempre hay incertidumbres, como de sanidad animal, fauna salvaje o incendios forestales. Es ahí cuando las administraciones públicas tenemos que dar una respuesta». Marcos Líndez quiso dar un mensaje a los jóvenes: «Hay oportunidades en el medio rural para vivir y para trabajar, y no sólo con el apoyo de las instituciones. Hay que trasladar un mensaje optimista».
El consejero también quiso fijarse en un asunto «que preocupa a las comunidades autónomas, al Gobierno central y al de Asturias, y es el marco financiero plurianual para después de 2027; no puede ser que haya una reducción tan drástica de los fondos comunitarios destinados al sector primario en Europa. Tenemos que defender la soberanía alimentaria. No puede ser que se incremente el presupuesto en Defensa y se reduzca el destinado al campo, porque entonces tenemos un problema: vamos a tener que depender de las producciones de fuera de nuestro continente».
El alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi', destacó que Agrosiero representa «el ejemplo de la transformación que está viviendo Siero y que continuará experimentando en los próximos años. Siempre digo que no renunciamos a nuestro origen, a nuestra cultura, nuestras tradiciones ni al sector primario; y esta es la mejor muestra de ello. Pero también debemos mirar al futuro con optimismo, afrontando los retos que tenemos por delante, en los que el sector primario debe jugar un papel fundamental, sin entrar en conflicto con el resto de las actividades que existen en nuestro municipio».
Petición al Principado
El regidor señaló que el sector primario representa un porcentaje pequeño dentro de la actividad económica en Siero, donde el terciario y el industrial son los más relevantes, «y lo que intentamos desde el Ayuntamiento es apoyarlo; contamos con un Mercado de Ganados de carácter supramunicipal, porque da cobertura a todo el campo asturiano, y por ello siempre pedimos al Gobierno regional que colabore en su conservación y mantenimiento».
Manifestó el alcalde que este municipio «es hoy lo que es gracias al esfuerzo de quienes lo han forjado. Esperamos que en los próximos años el sector agroalimentario nos dé muy buenas noticias. Contamos con la empresa más importante de Asturias, Central Lechera Asturiana, así como con queserías, empresas del sector sidrero y muchas otras del sector primario que desempeñan un papel esencial. Y todo ello no debe suponer un enfrentamiento con los nuevos sectores y con las nuevas oportunidades que el concejo tiene por delante para que nuestros ciudadanos sean los más felices».
En el Mercado de Ganados se desarrollará el tradicional concurso vacuno de raza asturiana de los valles, en sus aptitudes normal y doble grupa, así como de asturiana de la montaña. Participan un total de 76 ganaderías procedentes de 24 concejos y 433 reses. Se celebra también la 19 edición de la exposición del gochu asturcelta, con trece ganaderías de diez municipios, y el certamen de manejo.
Este domingo, en el Mercado de Ganados, prosigue la calificación del concurso de ganado. A las 12 horas es la entrega de premios. En la plaza cubierta siguen celebrándose diversas actividades; a las cinco de la tarde es la final del concurso de sidra casera y a las siete, la actuación del grupo folclórico de baile Filandón.
Luis Venta acusa al Gobierno regional de ser el responsable «de las masacres por ataques del lobo»
En Agrosiero, la feria de muestras del mundo rural que se celebra este fin de semana en La Pola, también hubo espacio para las discrepancias. Así, el diputado del PP en la Junta General del Principado, Luis Venta, presentó un escenario completamente distinto al optimista dibujado por el Principado. «Adrián Barbón –el presidente regional–, Marcelino Marcos Líndez –consejero de Medio Rural– y Alejandro Calvo –el de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias– son los responsables políticos de que todos los días haya masacres con los ataques del lobo en las ganaderías asturianas. La situación es insostenible».
Denuncia el popular que, a día de hoy, no hay control de la población del lobo en Asturias «y los daños aumentan». Critica que hay una «dejadez» y proponen «brindis al sol», como que la guardería de los cotos de caza colabore en este aspecto. «Esto es una tomadura de pelo, porque estos guardas no tienen autorización para el uso de armas; igual un calibre 22, que no es un arma autorizada para la caza».
Al respecto, Marcos Líndez admitió que ha habido zonas, sin especificar, en las que no han sido efectivos los controles realizados por los agentes medioambientales. «Entonces se pasa a la siguiente fase, que es utilizar, siempre y cuando estén de acuerdo los cazadores en las reservas regionales, a los propios cazadores para usar esos controles. Y en las zonas de coto, los guardas que tengan permiso de armas y acepten realizarlo. Pero siempre en zonas en las que no hayan sido efectivas esas labores previas».
El consejero asegura que el Gobierno regional está cumpliendo «a rajatabla» con el plan de gestión del lobo. «Siempre hemos defendido un posicionamiento equilibrado en el que se tiene que poder desarrollar una actividad agrícola y ganadera, con la importancia que tiene en Asturias, y la permanencia de una especie».
