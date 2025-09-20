El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una familia cuida una vaca para participar en el certamen ganadero de Agrosiero. A. F. G.

40 ediciones de Agrosiero: «Un certamen para defender el medio rural de Asturias, lo nuestro»

El consejero Marcelino Marcos señala que el sector ganadero «vive un buen momento» y anima a los jóvenes a trabajar en el campo

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:56

Son 40 ediciones las que cumple este año la feria de muestras de Siero centrada en el mundo rural y en el pujante sector ... agroalimentario, Agrosiero, que se celebra hasta este domingo en sus dos sedes, en el Mercado Nacional de Ganados de La Pola y en la plaza cubierta, en el centro urbano. «Tenemos que seguir poniendo en valor el papel que desarrolla este concejo a la hora de dinamizar un ámbito con los múltiples eventos que realiza, y con un papel fundamental para todo el sector ganadero asturiano en este recinto», declaraba en el acto de apertura, a las puertas del mercado poleso, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez. Un foro que, aseguró, «sirve para defender lo nuestro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  3. 3

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  4. 4 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  5. 5 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  6. 6 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  7. 7 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  8. 8 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  9. 9 El Real Oviedo supera los 45 millones de límite salarial
  10. 10

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 40 ediciones de Agrosiero: «Un certamen para defender el medio rural de Asturias, lo nuestro»

40 ediciones de Agrosiero: «Un certamen para defender el medio rural de Asturias, lo nuestro»