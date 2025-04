El equipo de gobierno de Siero acusa al PP de «confundir» con la zona azul

El teniente de alcalde de Siero, el socialista Javier Rodríguez Morán, acompañado de la edil Sonia Lago, quiso ser contundente con la agrupación local del ... Partido Popular. Su portavoz, Juan Luis Berros, pidió el viernes a colectivos vecinales y de comerciantes frenar la nueva zona azul del concejo en los juzgados. «Su problema es que intenta confundir a la gente con lo que no hay. Hay que señalar que lo que se aprobó en el último Pleno es un expediente sobre el inicio de la tramitación –para la contratación del servicio en octubre–, pero no hay decisión sobre cómo va a ser o va a dejar de ser la zona azul», declaró el socialista.

El socialista criticó a Berros, indicando que, al realizar este tipo de propuestas, demuestra que «carece de proyecto político, y queda en evidencia Pleno tras Pleno, pues lo que intenta es buscar cualquier cosa que él entiende que puede usar para cargar contra el equipo de gobierno». Javier Rodríguez aseguró, tal y como ya ha dicho el alcalde, Ángel García 'Cepi', que la decisión que pueda tomar el equipo de gobierno «va a ser la mejor para los ciudadanos, siempre pensando en todo el concejo»; y no solo en La Pola, «también teniendo en cuenta a los vecinos de Lugones, que, como es característico en el PP, esta población no existe para ellos».

Los comerciantes de Pola de Siero presentaron, en el registro municipal, un total de 1.853 firmas de vecinos recogidas en tres días contra el aumento de la zona azul. La propuesta inicial del equipo de gobierno es extender el estacionamiento regulado a los aparcamientos disuasorios, alegando que se iba a aumentar la rotación. El colectivo considera también insuficiente la medida de implantar la primera media hora gratuita y pide más tiempo. El Pleno acordó este jueves iniciar el expediente para licitar el nuevo contrato de concesión de servicios de estacionamiento y la ordenación y regulación del aparcamiento.

731.000 euros al año

Los comerciantes, por su parte, denuncian que, desde hace años, «hemos ido perdiendo clientes, y no es porque no sepamos vender o porque seamos caros. Nos dicen que, después de dar vueltas durante 10 minutos, se van porque no encuentran sitio para aparcar. Apenas quedan plazas en la carretera general ni en Florencio Rodríguez, y se están eliminando en el parque de la Luz. Pero el equipo de gobierno nos dijo que no pasaba nada porque había aparcamientos disuasorios».

EL COMERCIO ha tenido acceso al estudio económico de viabilidad, que contempla la aplicación de la media hora gratuita y la incorporación de algunos aparcamientos disuasorios al modelo regulado. De este modo, se prevé unos ingresos anuales –a fecha de 2025– de poco más de 731.000 euros.

¿De dónde proceden? La mayoría, de la zona azul de rotación –las plazas que se encuentran en los centros urbanos de La Pola y Lugones–, y asciende a unos 430.000 euros, además de otros 300.000 provenientes de los aparcamientos disuasorios. Se trata de un ligero incremento respecto a ejercicios anteriores si solo se tiene en cuenta lo que se cobraba por la rotación. Según el informe, 2022 se cerró con 408.000 euros de ingresos; 2023, con la misma cifra; y de enero a octubre de 2024 se obtuvieron 357.000 euros. El número de tiques suele rondar los 660.000 al año.