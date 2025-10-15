Un evento con videojuegos en Siero que ofrece «formación y diversión al mismo tiempo» El FIMP lleva hasta Siero lo mejor de la industria de la innovación y los videojuegos en dos jornadas enfocadas en los más pequeños

Trasladar a los más pequeños la inquietud por la ciencia, el uso responsable de nuevas tecnologías y las propuestas más vanguardistas en innovación y hacerlo, además, a través del juego. Es lo que hace la feria de Videojuegos, Ocio Digital e Industria Indie (FIMP) en Siero entre hoy y mañana, un encuentro en el que están participando más de 300 alumnos de los centros educativos Xentiquina, Hermanos Arregui y Celestino Montoto.

«Contamos con una oferta de talleres rotativos, robótica, impresión 3D, drones, programación... y además tenemos ocio con Hado que es realidad aumentada, drones o realidad virtual», explica Héctor Lasheras, director del evento. «Los chavales están encantados y los profesores también, ya que podemos hacer formación y diversión al mismo tiempo». Esta tarde, además, las puertas estarán abiertas al público general (de 17 a 21) para que no solo los estudiantes de los colegios participantes puedan disfrutar y aprender con las propuestas que la feria ha seleccionado para esta edición. Con esto ayudan a que la iniciativa llegue a más niños, porque «hay coles que por aforo no pudieron venir», comparte su director.

El programa de esta primera jornada, que se repetirá también mañana hasta el mediodía, incluía a primera hora los talleres de diseño 3D, realidad virtual, 'Makey Makey', el robot Vincibot y el tren educativo Intelino. Por la tarde estará abierta la zona de videojuegos, realidad virtual y deportes virtuales, que incluye la posibilidad de probar el Hado -el primer deporte de realidad aumentada del mundo-, echar una partida de 'Drone Soccer', jugar con los coches teledirigidos o participar en las actividades 'Pulse' y 'Gel soft'. FIMP Siero demuestra que la educación no está reñida con el entretenimiento y, con la colaboración de EL COMERCIO y las consejerías de Ciencia y Cultura, el apoyo de Asturias en Rede y el Ayuntamiento de Siero promueve un ocio tecnológico saludable más necesario que nunca para que los más pequeños aprendan a relacionarse con las nuevas tecnologías de manera colectiva y responsable.

