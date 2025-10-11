El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La doctora Ana Piera y su hijo, Javi Gómez, en la marcha a Covadonga el pasado mayo Arnaldo García

Grado «mueve montañas» para luchar contra las enfermedades raras

La villa moscona organiza un mercadillo solidario el sábado 25 y domingo 26 para apoyar a El Ángel de Javi, asociación en pro de un niño con Nedamss

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Grado

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:47

Comenta

La asociación El Ángel de Javi movió a todo un 'ejercito' de personas solidarias hace unos meses para la marcha a Covadonga. Ahora, en ... Grado, ha despertado la misma intención de querer ayudar y los moscones «mueven montañas» para movilizar a todo el concejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

