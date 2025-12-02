La instalación del mapamundi de la rotonda de Lugones empezará a principios de 2026
Los operarios tardarán cuatro meses en colocar la nueva decoración, que ha costado 600.000 euros
Lugones
Martes, 2 de diciembre 2025, 20:34
El gran mapamundi diseñado para la rotonda de la AS-17 entre Lugones y La Fresneda pronto empezará a instalarse. La mesa de contratación ha ... hecho la propuesta de adjudicar las obras a la empresa Eulen, una de las tres interesadas en desarrollar este proyecto. El Ayuntamiento de Siero tenía la previsión de poder empezar los trabajos en 2026 y este martes, el alcalde Ángel García, adelantó que, una vez que pasen los trámites hasta que se adjudique de manera definitiva, «los trabajos comenzarán después de las navidades».
El coste de la actuación es de 598.775 euros y está pensada para completar la obra de mejora de la zona, con la urbanización y senda peatonal y ciclista (la pasarela de La Fresneda que bordea la glorieta de la AS-17), dando forma a «la que será la primera imagen que se encuentra cualquier visitante que venga por este acceso norte».
Una vez concluida la rotonda, añadió, «cambiará de manera radical las comunicaciones entre ambas localidades, zonas que han experimentado un gran crecimiento en población y actividad». Con las obras ejecutadas durante los últimos años, continuó, «se ha mejorado mucho, sobre todo con la última actuación del vial de El Castro», aunque será esta la que deje una urbanización «integrada», con la pasarela, la glorieta y la autovía, a pesar de l intenso tráfico en la zona.
Hormigón y metal
Se convertirá en una loma semiesférica que representa los océanos, estará hecha de hormigón poroso, por lo que filtrará el agua al terreno, evitando la necesidad de ejecutar una red de saneamiento. Sobre los océanos se colocarán los continentes, hechos de piezas metálicas, tipo chapa, pintadas de colores terrosos. Se moldearán de tal forma que permitan colocar bandejas huecas rematadas con led. Así, se resaltará la superficie de hormigón
Desde el exterior se mantendrá el bordillo existente y a continuación se generará un anillo de tres metros de ancho a partir del cual arranca la loma semicurvada que representará el globo terráqueo que en el punto más alto sube a tres metros. A ello se le añadirá el mensaje 'Save your planet, cuida tu planeta', con el objetivo de «contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta», dijo el alcalde.
Además del diseño, se actuará sobre las pilastras y muros sobre los que discurre la AS-381.
«Nosotros nos conformamos con que salga adelante Costco»
«Nosotros somos más de dar que de recibir, nos conformamos con que salga adelante Costco». Así lo dijo el alcalde de Siero, Ángel García, tras la aprobación del proyecto presupuestario autonómico para 2026. Para Siero, continuó «lo más importante es la agilidad en los trámites administrativos y que se faciliten los proyectos que ya se tienen en marcha», señalando la instalación del gigante americano en el polígono de Bobes como el más importante. Sin embargo, sí hubo varias necesidades que definió como «proyectos relevantes», principalmente las relacionadas con los centros de salud. Señaló la petición de «ampliar el centro de salud de El Berrón», una actuación que «aunque no es de gran inversión, sí es algo muy esperado». A ello suma también «la mejora del centro de salud de Lieres». Otro de los proyectos sería «el avance de la esperada Agencia del Agua» en el polígono del Águila del Nora, en Colloto, el cual espera que se desarrolle en 2026. En general, añadió el alcalde, «no tenemos previstas grandes inversiones» con cargo al Principado y recordó que, durante el último año, se inauguró el desdoblamiento de la AS-17, uno de los proyectos más importantes del concejo que rondó una inversión de 27 millones.
