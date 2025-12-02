El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Infografía del mapamundi en la rotonda de la AS-17 en Lugones. E. C.

La instalación del mapamundi de la rotonda de Lugones empezará a principios de 2026

Los operarios tardarán cuatro meses en colocar la nueva decoración, que ha costado 600.000 euros

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Lugones

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:34

Comenta

El gran mapamundi diseñado para la rotonda de la AS-17 entre Lugones y La Fresneda pronto empezará a instalarse. La mesa de contratación ha ... hecho la propuesta de adjudicar las obras a la empresa Eulen, una de las tres interesadas en desarrollar este proyecto. El Ayuntamiento de Siero tenía la previsión de poder empezar los trabajos en 2026 y este martes, el alcalde Ángel García, adelantó que, una vez que pasen los trámites hasta que se adjudique de manera definitiva, «los trabajos comenzarán después de las navidades».

