El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Nudo de acceso a Parque Principado desde la autovía A-64, en Granda. A. F. G.

Todo listo para iniciar la mejora del acceso a Parque Principado desde la autovía A-64

El Ayuntamiento de Siero ya cuenta con propuesta de adjudicación del proyecto por un importe de 714.000 euros y un plazo de cuatro meses

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:43

Comenta

El Ayuntamiento de Siero se encuentra ya a un paso de iniciar los trabajos para mejorar el acceso al centro comercial de Paredes, Parque ... Principado, desde la autovía A-64, que padece un constante problema de colapso por el importante volumen de tráfico que registra. De este modo, ya hay sobre la mesa una propuesta de adjudicación entre las tres empresas que se presentaron al proceso de licitación de la actuación, con un presupuesto base de 720.697 euros (sin impuestos). La firma que más puntuación ha logrado en el proceso es Alvargonzález Contratas, que no es la más barata; su oferta apenas reduce en 6.000 euros el coste original. El siguiente paso será ya la adjudicación para el inicio de los trabajos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  4. 4 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  5. 5 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  6. 6

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  9. 9

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas
  10. 10 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Todo listo para iniciar la mejora del acceso a Parque Principado desde la autovía A-64

Todo listo para iniciar la mejora del acceso a Parque Principado desde la autovía A-64