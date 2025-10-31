Todo listo para iniciar la mejora del acceso a Parque Principado desde la autovía A-64

El Ayuntamiento de Siero se encuentra ya a un paso de iniciar los trabajos para mejorar el acceso al centro comercial de Paredes, Parque ... Principado, desde la autovía A-64, que padece un constante problema de colapso por el importante volumen de tráfico que registra. De este modo, ya hay sobre la mesa una propuesta de adjudicación entre las tres empresas que se presentaron al proceso de licitación de la actuación, con un presupuesto base de 720.697 euros (sin impuestos). La firma que más puntuación ha logrado en el proceso es Alvargonzález Contratas, que no es la más barata; su oferta apenas reduce en 6.000 euros el coste original. El siguiente paso será ya la adjudicación para el inicio de los trabajos.

El proyecto contempla varias soluciones en el nudo de Granda-oeste desde la mencionada autovía. Así, en sentido Oviedo, se va a habilitar una rotonda «que permitirá absorber un gran volumen de tráfico». Es en este punto donde más problemas de acceso se registran, al existir en la actualidad un ceda el paso que impide el tránsito fluido por el gran volumen de vehículos que usan, a su vez, la incorporación a la A-64 y taponan ese punto.

La medida se completa con la construcción de un nuevo vial para el tráfico procedente de Oviedo (sentido Santander). Se duplicará la calzada y uno de esos carriles permitirá el paso directo a la carretera de Parque Principado, sin necesidad de tener que acceder a la rotonda de la Central Lechera Asturiana.

La actuación afectará a los enlaces a la zona comercial y a Granda, Viella y Colloto. Desde el equipo de gobierno ya se destacó que se trata de una zona en expansión donde, además de estar la Central Lechera (con 900 empleados directos), se encuentran los polígonos Bravo I y II y Natalio, donde se desarrolla ese nuevo eje comercial con nueva actividad. También, en la zona de Granda, junto a la autovía, está previsto el desarrollo de 200 viviendas.

Así, la principal actuación será la mencionada nueva rotonda, que tendrá 27 metros de radio y un recorrido total de 170. Una de las medidas que se prevé en el nuevo nudo es que estará limitado a 40 kilómetros por hora «para favorecer, en la medida de lo posible, la seguridad y comodidad de la circulación en el tramo», se señala en el proyecto.

Más mejoras

La justificación de la obra, como se ha citado, es el alto volumen de tráfico que se registra. El estudio de aforos que acompaña al proyecto señala que, en hora punta, por las tardes, se puede contabilizar el tránsito de unos 3.600 vehículos por hora. En el documento se indica que, tras analizar la situación del tráfico en este punto, se concluye que la situación con glorieta en el año horizonte –el 2045–, tras incluir el incremento anual acumulativo y también los vehículos generados por el colindante desarrollo urbanístico El Conceyín, «es incluso mejor que la situación actual sin glorieta».

El Ayuntamiento, por otro lado, ya ha actuado en otra de las rotondas que más tráfico soporta de esta zona. Es la que se encuentra a la altura de Adarsa –el concesionario de Mercedes–. Se han suprimido 'pinchazos', convirtiendo algunos de sus carriles de doble sentido a único. Otro, directamente, se ha suprimido y se ha convertido en senda peatonal. También se ha eliminado el doble sentido en el doble carril que había para entrar y salir a la zona comercial anexa a Parque Principado, donde hay grandes tiendas de muebles y de material de bricolaje.

Era una zona de alta siniestralidad porque ese punto coincide con otro pinchazo al vial que bordea toda el área comercial, se explicó desde el Ayuntamiento.