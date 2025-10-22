Llanera informará con charlas sobre el nuevo Plan de Ordenación Urbana

El equipo de gobierno de Llanera (PSOE) avanza que el periodo de información pública del Plan General de Ordenación y del Catálogo Urbanístico ... del concejo dará comienzo en noviembre. Desde Urbanismo se señala que el plazo se iniciará al día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), que está prevista para el día 17 de noviembre.

Durante 45 días hábiles, se podrá consultar presencialmente la documentación del PGO y del CAU en las dependencias de la Oficina Técnica Municipal.

Al mismo tiempo, toda la documentación estará disponible en formato digital en la web municipal en el apartado correspondiente. Una vez iniciado el periodo de información pública, el Ayuntamiento también prevé la celebración de charlas informativas en distintas localizaciones del concejo. La programación, fechas y horarios de estas charlas se publicitarán una vez se hayan concretado.

Hay que recordar que fue este mes cuando el Pleno daba el visto bueno a la aprobación inicial de estas herramientas urbanísticas. Como indicaba la concejala de Urbanismo, Pilar Fernández, «una vez superado este trámite, se llevará a Pleno el documento de aprobación provisional».

Los plazos previstos para la tramitación urbanística y ambiental de los documentos, hasta la aprobación provisional, se sitúan en el plazo de un año.