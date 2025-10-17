El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Puestos y público asistente a la primera Feria de Salud Mental celebrada en Lugones. A. F. G.

Lugones acoge la primera Feria de Salud Mental para impulsar el trabajo comunitario

Un total de 28 colectivos se abren para mostrar al público su trabajo y poder intercambiar experiencias entre ellos

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:47

Comenta

«La salud va mucho más allá de lo que es el sistema sanitario, que es importante, pero lo es más todo lo que existe ... en la comunidad. Y es una labor de todos mejorar lo que nos rodea, mejorar el entorno, los hábitos de vida saludable y, por supuesto, mejorar el bienestar emocional». Son declaraciones de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien inauguraba este viernes con el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', la primera Feria de la Salud Mental de Asturias.

