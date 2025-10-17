Lugones acoge la primera Feria de Salud Mental para impulsar el trabajo comunitario

«La salud va mucho más allá de lo que es el sistema sanitario, que es importante, pero lo es más todo lo que existe ... en la comunidad. Y es una labor de todos mejorar lo que nos rodea, mejorar el entorno, los hábitos de vida saludable y, por supuesto, mejorar el bienestar emocional». Son declaraciones de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien inauguraba este viernes con el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', la primera Feria de la Salud Mental de Asturias.

El evento, que se ha celebrado en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, contó con 28 puestos de colectivos que dieron a conocer al público las experiencias que se están desarrollando en su entorno próximo, además de para intercambiar ideas y experiencias, siempre con la prioridad de la prevención. «Se trata de un proyecto que va a tener futuro, en el que se crea comunidad y en el que las entidades puedan colaborar entre ellas», destacó Saavedra. «Hay que dar visibilidad a la discapacidad psicosocial para romper el estigma; la gente joven lo vive de otra manera, se cuenta con mayor normalidad y se dice que se va al psicólogo. Es una enfermedad como otras», manifestó.

La jornada incluyó una representación teatral de la Escuela Municipal de Teatro de Gijón, con la participación de la Asociación Los Glayus, y la entrega de premios del II Concurso de Carteles de Salud Mental.

Sensibilización

La feria contó con el objetivo de reforzar los principios que conforman el Pacto por la Salud Mental, impulsado por la Consejería de Salud y firmado por numerosas entidades, administraciones públicas, ayuntamientos, sociedades científicas y colegios profesionales, entre otros organismos y colectivos.

Este documento plasma los valores que los firmantes se comprometieron a asumir en su quehacer cotidiano, para conseguir el mejor estado posible de la salud mental de la población asturiana. También aspira a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del papel que tiene cada persona en la salud mental individual y colectiva, y en la garantía plena de derechos de quienes tienen una discapacidad psicosocial. Y Lugones se convirtió en el escaparate de este trabajo.

«Quiero agradecer a la consejera y a todo su equipo que hayan elegido Siero para una feria tan interesante e importante, y a mi compañera, la concejala María José Fernández, por el interés y el trabajo que estamos poniendo en este asunto», afirmó el regidor sierense. «A veces debemos preguntarnos cómo, en un país y en una sociedad con tanto bienestar, seguimos teniendo tantos problemas de salud mental y, en consecuencia, debemos dedicar más atención y recursos para afrontarlos».

El alcalde señaló que lo primero es normalizarlo. «Es una enfermedad como cualquier otra a la que hay que dedicar cariño y atención. No basta con contar con buenas infraestructuras y servicios públicos, debemos conseguir que nuestros vecinos sean felices. Desde el ámbito municipal prestamos mucha atención a ello y, en todo lo que hacemos, pensamos en cómo contribuir a que la gente esté un poco más feliz y más contenta».