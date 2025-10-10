El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Edil Pergentino Martínez, en el campo de fútbol de Valdesoto. E. C.

Mejoras en el saneamiento del campo de fútbol de Valdesoto para evitar derrames

El colector presentaba varias roturas, lo que provocaba que aguas negras aparecieran en el terreno de juego

A. F. G.

Siero

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:28

El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Siero, Pergentino Martínez, anunció este viernes la finalización de los trabajos de construcción de una ... nueva acometida a la red de saneamiento al campo de fútbol de Villarea, en la parroquia de Valdesoto. La obra contó con un presupuesto de 18.062 euros y un plazo de ejecución tres semanas.

