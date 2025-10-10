Mejoras en el saneamiento del campo de fútbol de Valdesoto para evitar derrames

El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Siero, Pergentino Martínez, anunció este viernes la finalización de los trabajos de construcción de una ... nueva acometida a la red de saneamiento al campo de fútbol de Villarea, en la parroquia de Valdesoto. La obra contó con un presupuesto de 18.062 euros y un plazo de ejecución tres semanas.

Tal y como explicó el edil, el colector presentaba varias roturas, probablemente motivadas por penetración de raíces de arbustos y arbolado, rompiendo los tubos de hormigón antiguos, lo que provocaba que aguas negras aparecieran en el terreno de juego y en la zona de acceso al graderío.

Para dar solución al problema, se ha ejecutado una nueva acometida del campo de futbol al colector municipal de la zona de Faes, a través del pozo de registro existente en el camino municipal que linda con el campo en la zona sur, quedando fuera de servicio el tramo de acometida actual.

Esta nueva acometida tiene una longitud de 110 metros. Se han dispuesto también 50 metros de colector de pluviales, de forma independiente a las residuales, para la recogida del drenaje.

El concejal sierense puso en valor la actuación que «da solución a un problema del campo que afectaba a su normal funcionamiento»