El alcalde de Siero con militares en Eslovaquia, el pasado lunes E. C.

La ministra de Defensa felicita al alcalde de Siero por su visita a los militares en misión en Eslovaquia

Ángel García, 'Cepi', recibe una llamada de Margarita Robles por la celebración del Día de Asturias con los efectivos de Cabo Noval

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:57

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', estaba regresando de su viaje en el que visitó a los militares de Cabo Noval en misión ... en Camp Riecky, en Lest (Eslovaquia). Fue el pasado miércoles cuando recibió la inesperada llamada: «Era la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien me quiso felicitar por la iniciativa de acompañar a los efectivos asturianos celebrando con ellos la fiesta del Día de Asturias», el pasado lunes.

