La ministra de Defensa felicita al alcalde de Siero por su visita a los militares en misión en Eslovaquia

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', estaba regresando de su viaje en el que visitó a los militares de Cabo Noval en misión ... en Camp Riecky, en Lest (Eslovaquia). Fue el pasado miércoles cuando recibió la inesperada llamada: «Era la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien me quiso felicitar por la iniciativa de acompañar a los efectivos asturianos celebrando con ellos la fiesta del Día de Asturias», el pasado lunes.

El regidor sierense aseguró este jueves que la visita fue muy emocionante: «Los 300 efectivos del acuartelamiento sierense estuvieron muy agradecidos por la iniciativa y por poder celebrar la jornada festiva con sidra y con una fabada».

'Cepi' –que envió 40 cajas de sidra para este Día de Asturias– pidió a la Santina, en Eslovaquia, «que os proteja en esta misión y que volváis sanos y salvos a casa muy pronto». Las fuerzas españolas desplegadas contribuyen a las capacidades de disuasión y defensa en la zona.