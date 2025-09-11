La ministra de Defensa felicita al alcalde de Siero por su visita a los militares en misión en Eslovaquia
Ángel García, 'Cepi', recibe una llamada de Margarita Robles por la celebración del Día de Asturias con los efectivos de Cabo Noval
Siero
Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:57
El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', estaba regresando de su viaje en el que visitó a los militares de Cabo Noval en misión ... en Camp Riecky, en Lest (Eslovaquia). Fue el pasado miércoles cuando recibió la inesperada llamada: «Era la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien me quiso felicitar por la iniciativa de acompañar a los efectivos asturianos celebrando con ellos la fiesta del Día de Asturias», el pasado lunes.
El regidor sierense aseguró este jueves que la visita fue muy emocionante: «Los 300 efectivos del acuartelamiento sierense estuvieron muy agradecidos por la iniciativa y por poder celebrar la jornada festiva con sidra y con una fabada».
'Cepi' –que envió 40 cajas de sidra para este Día de Asturias– pidió a la Santina, en Eslovaquia, «que os proteja en esta misión y que volváis sanos y salvos a casa muy pronto». Las fuerzas españolas desplegadas contribuyen a las capacidades de disuasión y defensa en la zona.
