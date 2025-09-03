El Museo de la Sidra sale a la calle con el reto de captar al público asturiano

El Museo de la Sidra de Nava busca ganar visitantes de la tierrrina. Con el nombramiento de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial ... Cultural de la Unesco, el director del centro, Juan Stové, vio «una oportunidad» para «llamar a la sociedad asturiana«, perfil que escasea en comparación con el resto de turistas nacionales. Y, para ello, ha llegado a un acuerdo de colaboración con siete entidades para expandir sus actividades más allá de las instalaciones y atraer al visitante regional.

Las negociaciones comenzaron desde que la bebida asturiana obtuvo la tan ansiada declaración y se han prolongado durante meses. La iniciativa se presentó este miércoles en el museo, donde se habló de las novedades que llegarán a partir de ahora y de los proyectos que ya se están ejecutando gracias al convenio con «asociaciones de peso» que ayudarán a cumplir el objetivo. Dichas entidades son la empresa tecnológica Triditive, el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, la Asociación de Apicultores de Asturias, el Club de Natación Santa Olaya y el Grupo Covadonga, y los Centros de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón, y Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CISLAN). La primera de estas sinergias comenzó con la empresa Triditive a raíz de la impresión en 3D de la figura del Escanciador que esta presentó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de este año. «Unimos tradición y cultura con la innovación», destacó Luis Valdés, presidente de la empresa. A partir de ahí, añadió, «se habló con el museo» y se imprimió una colección de otras 300 a menor escala que se venden actualmente en Nava. Además, la estatua se ha donado a la exposición y está en marcha un proyecto para «convertirla en una figura mecatrónica» que escancie de verdad.

Otra de las aportaciones al recorrido del museo procede del consejo de la DOP y a partir de ahora se podrá catar «sidra hecha con auténtica manzana asturiana«, dijo Daniel Ruiz, gerente de la entidad. Por otro lado, se celebrarán actividades de otro tipo en el centro, más allá de las visitas, como maridajes y masterclass. Similar será también la contribución de los apicultores, quienes instalarán »colmenas con paredes de cristal para enseñar la importancia de la polinización de las abejas« y habrá charlas de expertos.

En el caso de los clubes deportivos, el museo trasladará «varias actividades de promoción a sus sedes» mientras que, a su vez, los socios tanto del Grupo Covadonga como el Club Santa Olaya –explicaron Javier Díaz y Pelayo Fernández, representantes de ambas entidades– se benefician de «visitas al museo rebajadas«.

En el plano educativo, el centro de Hostelería y Turismo de Gijón «dará formación reglada en materia de sidra», explicó su director, Roberto Suárez. Los alumnos de los ciclos de restauración recibirán 88 horas de una asignatura centrada en la bebida asturiana, mientras sigue pendiente el certificado de profesionalidad de escanciador. El CISLAN de Langreo, añadieron los profesores Daniel Hernández y Daniel Rivaya, enviará alumnos en prácticas al museo para crear contenidos audiovisuales.