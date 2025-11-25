Noreña revalida su título de Ciudad Amiga de la Infancia
El Ayuntamiento desarrolla un centenar de actividades y medidas al año con la infancia y adolescencia como eje
S. G. A.
Noreña
Martes, 25 de noviembre 2025, 13:58
Noreña ha vuelto a renovar su condición de Ciudad Amiga de la Infancia hasta el año 2029, distinción que ostenta desde 2016; un ... año antes se había empezado a trabajar de manera especial en este sentido desde el Ayuntamiento.
La teniente de alcaldesa y concejala encargada de esta materia, Ana González, destacaba este martes que esta distinción avala que «las políticas de infancia y adolescencia implementadas han sido positivas». Y destacó, asimismo, que supone un «desarrollo para el concejo», además de suponer una «enorme satisfacción recibir estos reconocimientos» para la Corporación que encabeza Amparo Antuña. «Estamos trabajando bien para la infancia y adolescencia», remarcó Ana González. Desde que se empezó a trabajar en esta materia, allá por 2015, remarcó «no se ha parado de hacer políticas de infancia» desde el Ayuntamiento.
Según explicó Ana González, se llevan a cabo en torno a un centenar de acciones al año desde el Ayuntamiento destinadas a los niños y adolescentes, como becas de comedor, comedores en julio y septiembre, los grupos de participación, planes de conciliación, actividades en igualdad y talleres, entre otros.
