Estos son los municipios asturianos que se cuelan en la red de amigos de la infancia

Representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF España, que conforman la Secretaría Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia, han resuelto la Convocatoria de Reconocimientos 2025, reconociendo por primera vez a 18 entidades locales. Además, 117 han renovado su reconocimiento. En total, actualmente 311 entidades locales (303 municipios, 6 mancomunidades, 1 diputación y 1 cabildo insular) cuentan con este reconocimiento. Esto significa que casi la mitad de los niños y niñas (el 48,3%) que viven en España, lo hacen en localidades comprometidas con los derechos de infancia. Estos municipios prevén invertir en total 7,8 millones de euros en planes locales de infancia.

«Este reconocimiento tiene un impacto real en las vidas de los niños y niñas, puesto que en estas ciudades se implementan más políticas que tienen en cuenta a la infancia. Tener bibliotecas, mejorar la seguridad peatonal en torno a los colegios o aumentar los servicios de salud mental para niños, niñas y adolescentes son logros concretos de esta iniciativa», afirma Gustavo Suárez-Pertierra, presidente de UNICEF España. «Agradecemos por tanto el compromiso de estas entidades y de quienes trabajan en ellas, y las animamos a seguir trabajando para hacer de sus localidades un lugar cada día mejor para cada niño, niña y adolescente que las habite».

«Asturias es líder en España en el programa Ciudades Amigas de la Infancia.42 municipios ostentan el reconocimiento, lo que supone que el 85% de los niños asturianos viven en municipios reconocidos por el programa», declaró Ignacio Calviño González, presidente de Unicef Asturias. «No sólo estamos a la cabeza en cantidad de municipios en relación al número de habitantes, sino también en la calidad de las políticas desarrolladas por los municipios. Por ejemplo, son ya más de 1.500 los niños, niñas y adolescentes que forman parte de los grupos de participación de los municipios asturianos».

En el Principado de Asturias son 20 los municipios que renuevan su reconocimiento en esta edición: Amieva, Boal, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Gijón, Grado, Grandas de Salime, Illano, Llanera, Llanes, Noreña, Onís, Oviedo, Pesoz, Ribadesella y Salas. Con estas renovaciones el número total de municipios en nuestra comunidad que ostentan el reconocimiento es de 42, lo que porcentualmente en relación al número de habitantes sitúa a Asturias como líder en España.

Al lograr este reconocimiento, cuya vigencia es de cuatro años, los municipios se comprometen a conseguir resultados demostrables en defensa de los derechos de la infancia, lograr la participación real e inclusiva de los niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que les afectan, y que sientan que se les tiene en cuenta, y demostrar dedicación para eliminar cualquier discriminación hacia la infancia y la juventud en las políticas y acciones locales. Además, para optar al reconocimiento las entidades locales deben hacer un diagnóstico de la situación de la infancia en su municipio, establecer y presupuestar un plan de infancia y contar con al menos un grupo de participación infantil y adolescente, entre otros requisitos.

Las ciudades amigas de la infancia tienen una mayor probabilidad de implementar políticas con enfoque de infancia, en comparación con otros municipios que no participan en la iniciativa; el compromiso de los agentes sociales, el respaldo político del gobierno local y la disponibilidad de recursos son factores clave para la sostenibilidad y permanencia en la iniciativa. Así ha concluido una evaluación externa y de impacto realizada recientemente. Los reconocimientos se entregarán el próximo 9 de diciembre en un acto en Madrid.